Jogador com 132 partidas pelo Twente se recusa a comparecer ao primeiro treino

Mees Hilgers não compareceu ao primeiro treino do FC Twente na segunda-feira, segundo informa o jornal Tubantia. O clube de Enschede está muito surpreso com a ausência repentina do zagueiro.

Segunda-feira estava marcada a primeira sessão de treinos do Twente para a nova temporada. Hilgers brilhou pela ausência. “Ele deveria ter estado presente”, reagiu o clube ao jornal local.

A notícia é bastante surpreendente, já que parecia que Hilgers e o Twente haviam chegado a um acordo no final da temporada passada.

Após uma temporada desastrosa, marcada por graves lesões e negociações que não avançavam, Hilgers parecia estar prestes a deixar o clube sem custo de transferência, até que, no final de maio, o Twente anunciou repentinamente uma renovação de contrato por mais um ano.

Hilgers, nascido em Amersfoort, joga no Twente desde 2011. Até o momento, ele disputou 129 partidas oficiais pelo time principal.

De acordo com o Transfermarkt, Hilgers ainda vale 4 milhões de euros. Devido à renovação automática, o jogador, que disputou quatro partidas pela seleção da Indonésia, não pôde, portanto, deixar o clube sem custo de transferência.

O zagueiro disputou sua última partida em 25 de maio de 2025. Portanto, é possível que ele já tenha disputado seu último jogo.