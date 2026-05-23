Jogador com 130 convocações pela seleção alemã encerra a carreira e compra clube profissional

Lukas Podolski (40) encerra a carreira no futebol. Ele anunciou a notícia através de suas redes sociais. Ele seguirá como proprietário do clube pelo qual já jogou nas últimas temporadas: o Górnik Zabrze.

Podolski passou pela base do FC Köln e, mais tarde, jogou em clubes como Bayern de Munique, Arsenal, Inter e Galatasaray. Entre outros títulos, ele foi campeão alemão, venceu a DFB-Pokal e a FA Cup.

Desde 2021, Podolski, nascido na Polônia, jogava pelo Górnik Zabrze. Lá, ele entrará em campo pela última vez no sábado. Se vencer o Radomiak Radom, o Górnik Zabrze terminará em segundo lugar na Ekstraklasa polonesa, o que significaria uma vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões.

Além de uma carreira de sucesso nos clubes, Podolski também impressionou pela seleção alemã. Ele disputou nada menos que 130 partidas pela seleção e marcou 49 gols. Com isso, ele ocupa o terceiro lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos.

Em 2014, Podolski foi campeão mundial com a Alemanha. Em março de 2017, ele disputou sua última partida pela seleção.

No entanto, Podolski não está deixando o Górnik Zabrze de vez. Ele já detinha parte das ações do clube, mas agora assume o controle total do clube.

Fora do mundo do futebol, o atacante é, há muito tempo, um empresário de sucesso. Ele possui uma rede de kebabs que já conta com mais de cem lojas espalhadas pela Europa. Além disso, Podolski é proprietário de uma marca de roupas e organiza eventos musicais e torneios de futebol de salão na Alemanha.