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Spain v Russia: Round of 16 - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Jogador com 125 partidas pela seleção da Espanha faz, de repente, retorno ao futebol profissional após três anos

Mercado da bola
Espanha
Manchester City
D. Silva
Real Sociedad
Valencia
Shatin SA

David Silva está de volta ao futebol profissional. O espanhol, agora com quarenta anos, que ainda parecia ter encerrado a carreira em 2023, vai trabalhar no Supreme Sha Tin, na elite de Hong Kong.

Em um vídeo nos canais do clube, o Supreme Sha Tin, Silva reagiu à sua chegada. “Estou muito feliz por poder me juntar ao Supreme Sha Tin para esta experiência”, começou ele.

“Estou muito ansioso para ir a Hong Kong e aproveitar a cultura, as pessoas e a comida em Sha Tin. E, claro, principalmente o futebol em Hong Kong.”

O Supreme Sha Tin foi fundado em 1982 e nunca foi campeão nacional. Atualmente, o clube disputa a elite de Hong Kong. Após quatro partidas disputadas, o Supreme Sha Tin está em oitavo lugar, entre os onze times no total.

Silva passou pelas categorias de base do Valencia e depois também jogou no time principal do clube. Os outros clubes pelos quais atuou foram Eibar, Celta de Vigo, Manchester City e Real Sociedad.

Principalmente com o Manchester City, ele alcançou grandes sucessos. Nos dez anos em que jogou pelo clube inglês, conquistou nada menos que treze títulos, entre eles o campeonato nacional em quatro ocasiões.

Com a Espanha, pela qual disputou 125 partidas pela seleção, Silva foi campeão mundial em 2010 e campeão europeu em 2008 e 2012. Em meados de 2023, após ter jogado três anos pela Real Sociedad, ele parecia pronto para pendurar as chuteiras, mas agora Silva está mesmo de volta ao futebol profissional.

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