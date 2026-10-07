David Silva está de volta ao futebol profissional. O espanhol, agora com quarenta anos, que ainda parecia ter encerrado a carreira em 2023, vai trabalhar no Supreme Sha Tin, na elite de Hong Kong.
Em um vídeo nos canais do clube, o Supreme Sha Tin, Silva reagiu à sua chegada. “Estou muito feliz por poder me juntar ao Supreme Sha Tin para esta experiência”, começou ele.
“Estou muito ansioso para ir a Hong Kong e aproveitar a cultura, as pessoas e a comida em Sha Tin. E, claro, principalmente o futebol em Hong Kong.”
O Supreme Sha Tin foi fundado em 1982 e nunca foi campeão nacional. Atualmente, o clube disputa a elite de Hong Kong. Após quatro partidas disputadas, o Supreme Sha Tin está em oitavo lugar, entre os onze times no total.
Silva passou pelas categorias de base do Valencia e depois também jogou no time principal do clube. Os outros clubes pelos quais atuou foram Eibar, Celta de Vigo, Manchester City e Real Sociedad.
Principalmente com o Manchester City, ele alcançou grandes sucessos. Nos dez anos em que jogou pelo clube inglês, conquistou nada menos que treze títulos, entre eles o campeonato nacional em quatro ocasiões.
Com a Espanha, pela qual disputou 125 partidas pela seleção, Silva foi campeão mundial em 2010 e campeão europeu em 2008 e 2012. Em meados de 2023, após ter jogado três anos pela Real Sociedad, ele parecia pronto para pendurar as chuteiras, mas agora Silva está mesmo de volta ao futebol profissional.