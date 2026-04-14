O jogador que disputou 11 partidas pela seleção holandesa não desiste da Copa do Mundo e envia uma mensagem a Ronald Koeman

Justin Kluivert ainda espera conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo, afirmou o meio-campista do Bournemouth em entrevista à ESPN.

Kluivert está se recuperando de uma lesão persistente no joelho, pela qual precisou ser operado.

“Recebi boas notícias recentemente. O que precisa sarar está sarando muito bem. Já estou treinando ao ar livre há duas semanas e isso deve durar mais duas semanas. Depois disso, espero poder me juntar ao grupo”, conta Kluivert.

O filho de Patrick continua: “Então já será maio. Nessa altura, só tenho de fazer um bom mês e mostrar ao Koeman que estou pronto.”

“Depois das boas notícias, mandei uma mensagem para ele ontem, uma atualização”, continua ele. “Ele me respondeu, mas ainda não li a mensagem. Estou ansioso”, ri ele.

“Não posso garantir que terei disputado quatro partidas completas, mas se ele quiser um Justin em boa forma, isso eu posso garantir. Ele sabe do que pode contar comigo”, conclui o jogador formado nas categorias de base do Ajax.

Kluivert disputou até agora onze partidas pela seleção holandesa. Nelas, ele ainda não conseguiu marcar nenhum gol.