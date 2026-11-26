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Pierre-Emile Højbjerg poderá ser contratado por apenas 1 milhão de euros no próximo verão, segundo o jornalista Farzam Abolhosseini, do jornal dinamarquês Tipsbladet.

Højbjerg, de 31 anos, é um jogador importante no Olympique de Marseille, com quem tem contrato até o verão de 2028. Os clubes interessados, porém, poderão agir daqui a seis meses.

"Mais cedo nesta quinta-feira, o importante veículo francês L'Équipe informou que a cláusula de rescisão do jogador é de 2 milhões de euros", escreveu Abolhosseini. "Isso, porém, não está totalmente correto, pois, segundo o Tipsbladet ele pode ser contratado pela metade desse valor."

O volante natural de Copenhague tem valor de mercado de 15 milhões de euros no Transfermarkt e é titular tanto no Marseille quanto na seleção da Dinamarca nesta temporada. Na última pausa para jogos de seleções, o destro também marcou contra a Noruega e Portugal.

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Højbjerg joga pelo Marseille desde o verão de 2024. O clube francês primeiro o contratou por empréstimo de uma temporada junto ao Tottenham Hotspur e, depois, exerceu a opção de compra de cerca de 13,5 milhões de euros.

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Højbjerg também foi peça importante em sua segunda temporada no Stade Vélodrome, o que despertou interesse concreto da Premier League no último verão.

O Nottingham Forest fez de tudo para levar o dinamarquês à Inglaterra, mas não conseguiu, apesar de ter chegado a um acordo com o Marseille. A negociação de 15 milhões de euros não foi concluída porque Højbjerg optou por permanecer na França.

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Højbjerg foi tirado das categorias de base do Brøndby FF, tradicional clube dinamarquês, pelo Bayern de Munique no verão de 2012. Após 25 partidas pelo time principal do recordista de títulos e empréstimos ao FC Augsburg e ao Schalke 04, transferiu-se em definitivo para o Southampton em 2016.

Lá, permaneceu por quatro anos, assim como em seu clube seguinte, o Tottenham Hotspur. No verão em que se transferiu para os Spurs, também despertou interesse concreto do Ajax, mas o clube de Amsterdã acabou perdendo a disputa. Ao longo dos anos, Højbjerg também se firmou na seleção e já soma 103 partidas pela Dinamarca.