Jogador avaliado em 50 milhões de euros deixa oficialmente o Liverpool

Ibrahima Konaté deixa oficialmente o Liverpool. O zagueiro francês se despediu do clube no sábado por meio de uma mensagem emocionante, depois que ficou claro que seu contrato, que estava chegando ao fim em Anfield, não seria renovado.

Isso marca o fim de uma parceria de cinco anos entre o Liverpool e Konaté. O zagueiro central de 27 anos tornou-se, nesse período, uma peça fundamental da equipe e formou, durante anos, uma forte dupla defensiva com o capitão Virgil van Dijk.

Nos últimos meses, já havia muita especulação sobre o futuro de Konaté. Embora o francês ainda tivesse indicado, no final de abril, estar perto de um acordo sobre um novo contrato, ambas as partes acabaram não conseguindo chegar a um entendimento.

O Liverpool confirmou no sábado a saída do jogador francês que disputou a Copa do Mundo, o que significa que ele pode procurar um novo clube sem custos de transferência. De acordo com o Transfermarkt, Konaté representa atualmente um valor de mercado de cerca de 50 milhões de euros.

Em uma longa mensagem de despedida, o zagueiro relembra sua passagem pelos Reds. “Cheguei há cinco anos como um jovem jogador com grandes sonhos. Hoje parto com lembranças que ficarão comigo pelo resto da vida”, escreve Konaté.

O francês também reflete sobre alguns momentos difíceis fora de campo. Assim, o zagueiro se refere ao falecimento de seu pai no início deste ano e à perda de Diogo Jota. “Nos momentos mais difíceis, minha dedicação a este clube permaneceu inalterada. Dei tudo de mim por esta camisa.”

Além disso, Konaté expressa sua gratidão aos companheiros de equipe, treinadores, membros da comissão técnica e torcedores. Acima de tudo, a atmosfera em Anfield o impressionou. “Anfield é realmente um lugar especial. Jogar para vocês foi algo que nunca considerei como algo natural.”

“Esta não é uma despedida fácil, mas é hora de um novo desafio e de um novo capítulo. Levarei o Liverpool sempre comigo. YNWA”, disse o zagueiro, que já disputou sua última partida pelo clube.