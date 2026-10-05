O argentino José Alberto Crespo luta pela vida, após sofrer três paradas cardíacas consecutivas durante uma partida de futebol amador, ao cair repentinamente dentro de campo.

O episódio ocorreu na noite de sábado, durante uma partida do torneio amador "Torneio Don Pedro", no estádio do complexo esportivo "Cubito", na cidade argentina de Neuquén, onde Crespo, jogador do time "La Banda de Judiciales", desabou de forma repentina.

Segundo o jornal britânico "Daily Star", uma enfermeira que estava entre a torcida correu para realizar a reanimação cardiopulmonar no jogador, ao mesmo tempo em que se preparava a ambulância presente no estádio.

No fim, seus companheiros tiveram que transportá-lo em uma pequena caminhonete particular até o hospital "Bouquet Roldán", mantendo a reanimação cardiopulmonar durante todo o trajeto.

Quando Crespo chegou ao hospital, constatou-se que ele havia sofrido três paradas cardíacas consecutivas, enquanto seu estado foi descrito como crítico, e ele permanece na unidade de terapia intensiva em coma induzido.

Os organizadores da partida admitiram que havia um problema na porta traseira da ambulância, esclarecendo que o veículo estava presente no local da partida e chegou até o jogador em dois ou três minutos após ser chamado, antes que o processo de transporte se complicasse.

A família de Crespo e seus companheiros vivem um estado de angústia, com os pedidos por sua recuperação se mantendo, enquanto o episódio provocou reivindicações para o reforço da cobertura médica e dos equipamentos de emergência nas competições de futebol amador.