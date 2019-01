Jogador argentino desaparecido em provável acidente de avião; siga as notícias em tempo real

Emiliano Sala, estaria a bordo de um avião que desapareceu no Canal da Mancha

O avião privado que transportava Emiliano Sala, atacante argentino transferido do Nantes para o Cardiff, desapareceu dos radares na segunda-feira (21) à noite.

"Emiliano Sala estava no avião que desapareceu", confirmaram as autoridades da aviação francesa (DGAC). Além disso, eles revelaram que o Piper PA46 deixou o aeroporto de Nantes na noite de segunda-feira às 8:15 (horário local) e "desapareceu do radar 15 minutos depois, em águas britânicas". "As equipes de busca britânicas estão procurando, assistidas pelos franceses."

Ex-clubes de Sala postam mensagens: "Diga-nos que é uma piada, Emi. Todo mundo de Chamois está pensando em você", escreveu Niort.

Dites nous que c'est une plaisanterie... Emi.... Toute la #TeamChamois pense à toi. 😢🙏 https://t.co/8exBilu7uy — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) 22 de janeiro de 2019

"Notícias tristes esta manhã, todos os nossos pensamentos estão com aqueles próximos a Emiliano Sala e aqueles próximos ao piloto", postou Orleans.

Une nouvelle bien triste ce matin, toutes nos pensées vont vers les proches d'@EmilianoSala1 ainsi qu'aux proches du pilote... https://t.co/060Q8NWfT6 — US Orléans 🐝 (@US_Orleans) 22 de janeiro de 2019

Partida do Nantes, seu ex-clube, adiada: o duelo entre Nantes e Entente SSG, pela segunda rodada da Copa da França, marcada para quarta-feira (23), foi adiado para o próximo domingo (27), devido à forte preocupação com o atacante.

Apreensão em Cardiff: "Estamos muito preocupados. Soubemos que um avião pequeno deixou de fazer contato com a torre de controle ontem à noite, quando sobrevoava o canal da Mancha", disse o presidente do clube Mehmet Dalman.

"Estamos à espera de confirmação antes de podermos dizer seja o que for. Estamos muito preocupados com a segurança de Emiliano Sala."

Desde então, a caçada pelo avião segue em andamento, com dois aviões, helicópteros e barco.

Aircraft Search: 10.20am update.



There are currently two helicopters, two planes and one lifeboat searching



Further information as it is available

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 de janeiro de 2019

"Nenhum sinal do avião": A polícia de Guernsey informou que nenhum vestígio do avião desaparecido havia sido encontrado.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 de janeiro de 2019

Quem estava no avião?

Informações apontam que as únicas pessoas a bordo do avião eram Sala e o piloto, embora isso não tenha sido oficialmente confirmado.