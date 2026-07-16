O argentino Cristian Romero, zagueiro do Tottenham, criticou Gary Neville, ex-jogador do Manchester United, por causa de suas declarações antes da partida entre Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A Inglaterra estava a caminho de chegar à final pela primeira vez desde 1966, graças ao gol de Anthony Gordon no início do segundo tempo, mas a Argentina virou o jogo e conquistou uma vitória dramática ao marcar dois gols aos 85 e 90+2 minutos, por Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Antes da partida, Gary Neville zombou da defesa argentina, dizendo: “Como não marcaríamos dois gols contra essa equipe, com defensores desse nível?”.

Mas, após a partida, Romero respondeu a Neville dizendo: “Eu e Lisandro (Martínez) estávamos muito animados antes da partida por causa do que Gary Neville disse”.

E acrescentou, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”: “Na Inglaterra, eles adoram falar antes das partidas. Mandamos um grande abraço para ele... Espero não ser como ele quando me aposentar, e não vou criticar os jogadores”.

A Inglaterra se prepara para enfrentar a França na madrugada do próximo domingo, na disputa pelo terceiro lugar, após a derrota dos Bleus para a Espanha (2 a 0) na outra semifinal.

Por outro lado, a Argentina, atual campeã, disputará no próximo domingo à noite a final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, contra a Espanha, que conquistou o título mundial uma única vez, em 2010.