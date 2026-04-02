Jogador amador recebe punição bizarra da KNVB após agressão intencional

Tolga Ö. recebeu do Tribunal de Breda uma pena de 60 horas de trabalho comunitário após uma falta violenta em campo amador. O jogador de futebol de 21 anos, natural de Den Bosch, foi considerado culpado de agressão com lesões corporais graves. Seu adversário, Martin Kuijer, ficou com uma fratura complicada na tíbia, tornozelos deslocados e ligamentos do tornozelo rompidos.

O incidente ocorreu em 18 de fevereiro de 2024, durante a partida entre Cluzona e FC Engelen. A equipe de Wouw já vencia confortavelmente por 6 a 0 naquele momento. A partida unilateral de repente tomou um rumo extremamente sombrio.

Kuijer tinha acabado de marcar e, pouco depois, recuperou a bola novamente. Ele iniciou o ataque em direção ao gol, com a bola bem à sua frente. Tolga Ö. partiu em sua perseguição e optou por uma entrada por trás.

Ao fazê-lo, não acertou na bola, mas atingiu em cheio a perna do atacante, logo acima do tornozelo. Kuijer teve que ser transportado de ambulância para o hospital, onde foi operado. As consequências da falta ainda são perceptíveis para o atacante.

O tribunal julgou severamente a ação de Ö. “Ele nunca poderia ter acertado a bola. A bola estava bem à frente do atacante e Tolga estava atrás dele. Ele fez uma entrada violenta com os pitões à frente”, diz o veredicto. “Ele aceitou conscientemente o risco de não acertar a bola, mas sim o atacante.”

As testemunhas também foram unânimes em seu julgamento sobre a entrada. Falou-se de “uma entrada voadora, um pequeno golpe” e “um golpe deliberado com os pitões para a frente”. O árbitro mostrou cartão vermelho imediatamente por uma falta com exagero.

Curiosamente, o próprio treinador do FC Engelen também fez críticas severas. Segundo ele, Ö. estava frustrado após a perda da bola e procurava deliberadamente cometer uma falta. Ele descreveu a ação como “violenta e imprudente”.

Além da pena de trabalho comunitário, Ö. deve pagar uma indenização de mais de 12.000 euros, composta por despesas médicas e indenização por danos morais.

Suspensão da KNVB

A KNVB impôs a Ö. uma suspensão de “apenas” seis partidas. Entretanto, tanto o agressor quanto a vítima deixaram seus clubes. Kuijer ainda enfrenta as consequências da grave lesão.