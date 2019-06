Jogadeira: como surgiu e qual a letra da música-tema da seleção feminina?

Após hat-trick contra a Jamaica, Cristiane revelou a música que vem embalando o Brasil na Copa do Mundo da França

Assim como acontece no futebol masculino, a seleção feminina é embalada por pagode. Após a vitória sobre a por 3 a 0 na estreia da da , Cristiane, autora do hat-trick no sábado (8), revelou a música que vem inspirando as meninas dentro do ônibus e na concentração: "Jogadeira".

"É uma música das meninas, da Cacau, que joga no , elas fizeram essa música paro futebol feminino. Já descemos do ônibus cantando", disse a atacante em entrevista à TV Globo.

"Qual é, qual é, futebol não é pra mulher? Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé", cantou.

COMO SURGIU

Adeptas ao pagode no ônibus, Cacau, que hoje defende o Corinthians, e Gabriela Kivitz, ex-jogadora, criaram o refrão da música quando ainda atuavam pelo Centro Olímpico em 2011.

"A história se repete, não muda. Essa música representa igualdade. Porque ela conta a história de cada mulher, cada menina que joga. E ela conta uma história feliz, porque no final ela enaltece a mulher no futebol. É o que a gente está buscando, essa igualdade", disse Gabi, em entrevista ao 'Dibradoras'.

QUAL É A LETRA?

Desde pequena muito preconceito

Aqueles papo futebol não é pra mulher

Mas aprendi a dominar no peito

Pôr no chão e responder com a bola no pé

Sempre com a mulecada correndo na rua

É ligeira monta o time e a panela é sua

Não qué brincá de boneca nem pintá na escola

Só qué sabê de driblá, corrê atrás de bola

Qual é, qual é?

Futebol não é pra mulher

Eu vou mostrar pra você mané

Joga a bola no meu pé

Agora a menina já virou mulher

Tá correndo atrás do sonho e sabe o quer quer

Driblando as dificuldades, deixando pra trás

Com orgulho é jogadora e ama o que faz

Se você pensa que é fácil

A vida dessa mulherada

Mas não é não cê tá enganado

Antes de jogo não tem balada

Além de muito treino e dedicação

Não tem final de semana nem feriadão

E se quiser pagode só tem no buzão

Então fecha com a palma agora no refrão

Mina de fé, de garra, swing, samba no pé

Na ginga, catimba e encanta, por ser mulher

Dona da bola não enrola

Na roda entra de sola

Seja de bola ou de samba

Faz o que qué

Quem é?

Que toca, provoca, dá de mané

Assim como quem não qué nada

Na manhã chega onde qué

Faz batucada, é ousada

Na roda é respeitada

Toca instrumento e o seu de trabalho é o pé

