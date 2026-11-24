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Nos últimos dois anos, Nico Paz se tornou um dos jogadores mais cobiçados da Europa no Como Calcio. No Real Madrid, seu ex-clube, uma decisão astuta pode render frutos.

A janela de transferências do verão europeu de 2024 reservou várias mudanças de clube espetaculares para os torcedores. O Bayern de Munique contratou do Crystal Palace, por cerca de 53 milhões de euros, um jogador chamado Michael Olise, ainda pouco conhecido na época. Já o Atlético de Madrid desembolsou 75 milhões de euros para tirar Julian Alvarez do Manchester City. A contratação do atacante argentino pelos Rojiblancos foi, de longe, a transferência oficialmente concluída mais cara daquele verão. Em termos de atenção, porém, o Atlético teve de ceder o protagonismo ao rival da cidade, o Real, como tantas vezes acontece.

Depois de anos de idas e vindas, o Real Madrid conseguiu convencer o astro Kylian Mbappe a deixar seu contrato com o Paris Saint-Germain terminar e assinar com os Blancos. Com a camisa do Real, o campeão mundial de 2018 queria finalmente realizar o sonho de conquistar a Champions League após anos difíceis em Paris. O clube madrilenho, por sua vez, já procurava havia algum tempo um nome de primeira linha para o comando do ataque.

Quando a transferência da promessa Endrick, acertada em dezembro de 2022, também se concretizou, com o Real pagando quase 50 milhões de euros ao Palmeiras, de São Paulo, o ataque do clube parecia bem servido por muitos anos. As chegadas de Mbappe e Endrick davam a impressão de ter resolvido justamente a lacuna exposta pela saída de Karim Benzema no ano anterior. Pelas pontas, o time já contava com Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz e o promissor Arda Güler.

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Real Madrid vende Nico Paz ao Como Calcio no verão de 2024

Assim, quase passou despercebido que, naquele mesmo verão, o Real Madrid não encontrou espaço no elenco para um jovem chamado Nico Paz e o vendeu por uma quantia relativamente modesta, seis milhões de euros, ao Como Calcio, recém-promovido à Serie A. Alguns dirigentes do Real provavelmente já tinham consciência do enorme talento do hispano-argentino naquela época. Afinal, fizeram questão de incluir uma cláusula de recompra no contrato de Paz com o clube do norte da Itália.

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E logo ficou claro que ela renderia muito ao Real. Em Madri, diante de tantas estrelas, como Mbappe, Vini Jr e Jude Bellingham, Paz provavelmente teria, na melhor das hipóteses, um papel na rotação do elenco. No Como, encontrou em Cesc Fabregas um treinador que soube aproveitar seus pontos fortes desde o início e transformou o hoje jogador de 22 anos em alguém que provavelmente nunca teria se tornado nos Blancos.

"Ele me ensinou praticamente tudo", disse Paz certa vez sobre o treinador espanhol. Assim como o jovem faz hoje, Fabregas comandava o meio-campo quando jogava e se destacava pela enorme criatividade e pela qualidade com a bola nos pés. "Desde o primeiro dia, ele me deixou jogar como eu queria e me deu muita liberdade."

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Nico Paz: quais são seus pontos fortes no Como Calcio?

Não por acaso, Paz foi eleito o melhor jogador sub-23 da Serie A logo em sua primeira temporada no novo clube e, no ano seguinte, o melhor meio-campista da competição. Na atual temporada, ele é o jogador com mais finalizações na primeira divisão italiana (46), ocupa o segundo lugar em aproveitamento nos dribles, com 56,3%, e apresenta números defensivos notavelmente fortes para um jogador de ataque: 11,77 disputas de bola por 90 minutos, com 58,9% delas vencidas. Paz é valioso para o sistema de pressão após a perda da bola do Como, que Fabregas vem aperfeiçoando ao longo dos anos.

Meia-atacante que busca a finalização, Paz reúne características de um armador clássico, de um ponta habilidoso no drible e, por sua capacidade de marcar gols e finalizar jogadas, de um segundo atacante ou de um atacante de contra-ataque, capaz de atuar sem problemas mais à frente. Com 50 participações em gols pelo Como em todas as competições, sendo 25 gols e 25 assistências, em apenas dois anos, ele é um dos principais nomes da rápida ascensão esportiva do clube do norte da Itália. A trajetória atingiu, por enquanto, seu ponto mais alto com a primeira classificação para a Champions League, ao fim da temporada passada.

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Retorno planejado: o Real Madrid encontrará espaço para Nico Paz?

Paz teve oportunidades de voltar ao Real Madrid, clube onde jogou nas categorias de base, após cada temporada desde sua saída, mas recusou todas até agora. No verão europeu passado, o Como pagou ao Real Madrid expressivos 60 milhões de euros para retirar a cláusula de recompra prevista no contrato. Diante das atuações excepcionais do jogador de 22 anos, porém, o clube madrilenho também não quis perder por completo o direito de trazê-lo de volta. Segundo informações, o Real terá novamente a possibilidade de contratar Paz na janela do verão europeu de 2027. Nesse caso, contudo, de acordo com diversas reportagens, precisaria pagar ao clube do norte da Itália uma quantia fixada em 80 milhões de euros.

Recentemente, surgiram informações de que o Real Madrid pretende exercer o direito de recompra que o presidente Florentino Perez tem incluído cada vez mais nos acordos nos últimos anos e que o clube soube usar com inteligência. No fim das contas, o Real teria desembolsado apenas 14 milhões de euros, resultado da diferença entre os 80 milhões fixados e os 66 milhões recebidos do Como, seis milhões mais 60 milhões. Em troca, teria um jogador que pôde se desenvolver durante três anos nas melhores condições possíveis e no mais alto nível.

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A única grande incógnita nessa conta são os planos do próprio Paz para o futuro. Ele aparentemente se sente muito bem no Como sob a orientação de Fabregas. Não por acaso, foi o jogador quem sempre impediu o retorno a Madri no passado. Segundo diversas reportagens, o hispano-argentino só tem interesse em voltar ao clube onde jogou nas categorias de base se receber um caminho claro a seguir. Voltar a Madri para não ter papel nos planos esportivos e servir apenas como uma peça para uma revenda lucrativa está fora de cogitação para Paz.

Antes de tudo, seria preciso encontrar um lugar para o jogador de ataque no esquema do técnico Jose Mourinho. Mbappe é intocável no comando do ataque, enquanto Jude Bellingham também tem lugar garantido como camisa 10. Assim, só restaria espaço para Paz pelas pontas, o que exigiria deixar no banco Yan Diomande, a segunda contratação mais cara da história do clube, ou Arda Güler, apontado pelo próprio clube como símbolo de seu futuro. E essa conta sequer considera Vini Jr., suspenso recentemente por cartão vermelho. De uma forma ou de outra, como nas últimas janelas de transferências, a palavra final é de Paz.