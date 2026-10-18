Era, portanto, dia de revanche neste domingo. Pela primeira vez desde 16 de maio, as equipes voltaram a se enfrentar, desta vez com o Celtic na liderança e o Hearts na perseguição, com a grande chance de reduzir para dois pontos a distância em relação ao atual campeão.

Mas aconteceu justamente o contrário: com o jovem jogador da seleção alemã Mika Baur ditando o ritmo no meio-campo, o Celtic dominou como quis. Embora o Hearts tenha atacado de forma razoável e finalizado repetidas vezes, não encontrou, na defesa, uma maneira de parar os Hoops com sua marcação individual completamente disfuncional.

Kieran Tierney (7') e Benjamin Nygren (10') marcaram após escanteios cobrados por Baur e deram ao Celtic uma vantagem logo no início, antes de Callum Osmand, decisivo na conquista do título, fazer dois gols em sequência e ampliar para 4 a 0 (36' e 38').

Laurent Mendy diminuiu para os visitantes (41'), mas, após uma bela jogada individual finalizada com um toque por cobertura sobre o goleiro, Baur fez o 5 a 1 antes do intervalo. Como o zagueiro do Hearts Stephen Kingsley, ao tentar afastar a bola, acertou seu companheiro Jamie McCart em cima da linha, o gol não foi creditado ao jogador da seleção alemã, mas registrado como gol contra.

Quem esperava uma reação dos visitantes viu, logo após o início do segundo tempo, que isso não aconteceria: Camilo Duran fez o sexto gol do Celtic (49'). Depois, o jogo perdeu intensidade, até Benjamin Nygren fechar o placar em 7 a 1 (83').

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Quais foram as reações à goleada do Celtic?

O Edinburgh Evening News falou em "suicídio defensivo" e "presentes aos anfitriões" ao comentar a atuação do Hearts. Foi "uma tarde vergonhosa em Glasgow" para o vice-campeão, avaliou o jornal.

Já o técnico do Celtic, Martin O'Neill, foi elogiado pela decisão de escalar Osmand como titular pela primeira vez. Em maio, o jogador de 20 anos havia entrado no decorrer da partida e ajudado seu time a conquistar o título contra o Hearts, com uma assistência para o empate em 2 a 2 e o gol da vitória. Desde então, porém, ainda não havia conseguido se firmar na equipe principal. Antes de começar jogando no domingo, Osmand somava apenas 28 minutos em campo nesta temporada da liga, distribuídos em duas breves participações.

"Martin O'Neill tomou as decisões importantes, e o Celtic correspondeu no Celtic Park", avaliou a Sky Sports Scotland. "Uma atuação implacável dos Hoops, que abrem quatro pontos de vantagem na liderança."

O próprio O'Neill classificou o resultado como "a resposta perfeita às decepções na Europa. Precisávamos dar uma resposta hoje, e os rapazes fizeram isso com maestria. Quanto a Callum Osmand, estou absolutamente encantado com ele. Sua movimentação antes dos gols, sua fome de jogo: ele mostrou hoje por que temos tanta confiança nele. Foi uma atuação ofensiva implacável de toda a equipe."

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O que disse Mika Baur, recém-chegado à seleção alemã?

Antes do jogo, o treinador de 74 anos havia alertado enfaticamente para o perigo do Hearts e apontado o time como um dos candidatos ao título. "Acho que eles têm condições para isso e creio que talvez queiram compensar os resultados da temporada passada." Seus jogadores aparentemente levaram muito a sério as palavras do experiente técnico.

Baur falou em uma "tarde perfeita" e disse que, "no fim das contas, não se importou" com o gol "roubado" dele. "A atmosfera no Paradise foi incrível hoje. Queríamos pressionar desde o primeiro segundo. Nos escanteios, eu sabia exatamente onde os rapazes apareceriam. E, antes do intervalo... simplesmente vi o espaço e quis encobrir o goleiro", disse o jogador de 22 anos, que se transferiu no verão europeu do SC Paderborn, recém-promovido à Bundesliga, para o Celtic FC e fez suas duas primeiras partidas pela seleção alemã principal no início de outubro, sob o comando do técnico Jürgen Klopp, na Liga das Nações.

Com o 7 a 1, o Celtic não apenas abriu oito pontos de vantagem sobre o vice-campeão Heart of Midlothian, mas também ficou quatro pontos à frente do arquirrival Glasgow Rangers, que empatou por 2 a 2 fora de casa com o Dundee FC no sábado.

Como observou O'Neill, sua equipe deu uma boa resposta à goleada por 4 a 1 sofrida diante do Benfica, em Lisboa, pela Liga Europa, na última quinta-feira.



