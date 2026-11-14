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Joey Veerman rebateu os críticos que sugeriram que ele não conseguiria render no mesmo meio-campo que Frenkie de Jong após uma atuação dominante dos Países Baixos. O jogador do Borussia Dortmund se destacou ao lado do meia do Barcelona em outra exibição dominante na Liga das Nações, na qual os Países Baixos golearam a Grécia por 7 a 0.

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Dupla de meio-campo cala os críticos

A Holanda teve uma atuação implacável na noite de quarta-feira, desmantelando a Grécia em um confronto unilateral pela Liga das Nações. Veerman esteve no centro de tudo o que a equipe da casa fez de bom, ditando o ritmo e encontrando com facilidade passes que atravessavam a defesa grega. A atuação serviu como resposta definitiva a quem questionava se ele e De Jong poderiam jogar juntos no time titular de Xavi.

Após o apito final, o meio-campista do Dortmund riu do antigo debate sobre sua compatibilidade com o jogador do Barcelona. Até então, os dois jogadores criativos raramente haviam começado uma partida juntos, mas o entrosamento demonstrado em Amsterdã sugeriu que as preocupações eram, em grande parte, infundadas. “Sim, se você nunca tentar, também não vai saber”, disse Veerman à ESPN Netherlands. “Aconteceu pela primeira vez hoje. Ele tem 29 anos e eu estou com quase 28. Demorou um pouco, mas foi bom, com certeza. Todo mundo sempre tem uma opinião sobre isso, mas eu realmente não saberia dizer por que não seria possível. Ele também consegue fazer esses passes, e nós dois temos facilidade com a bola. Então, é claro que podemos jogar juntos. Sempre achei essa discussão estranha.”

Uma exibição de gala em Amsterdã

A Holanda foi eficiente desde o apito inicial e mostrou um estilo de ataque fluido que a Grécia simplesmente não conseguiu conter. A visão de jogo de Veerman foi fundamental para abrir espaços para os atacantes holandeses, que exploraram com frequência os espaços nas costas da linha defensiva grega. O placar refletiu a diferença de nível entre as equipes, que deixou os visitantes sem reação ao longo dos 90 minutos.

Ao comentar a vitória, Veerman reconheceu que a equipe atingiu um nível muito alto no primeiro tempo. “Uma exibição de gala? Acho que mostramos um futebol muito bom no primeiro tempo. Então, sim, dá para dizer isso. Tivemos muitos jogadores atacando o espaço nas costas da última linha defensiva e tínhamos jogadores capazes de fazer esses passes, que também os fizeram. Isso é muito importante. Acho que marcamos alguns gols bonitos. E nos divertimos quando estamos em campo. Isso é simplesmente importante.”

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Respeito pelo adversário

Apesar do resultado desigual, Veerman teve o cuidado de não menosprezar a qualidade da Grécia, que já havia causado problemas à elite europeia. Ele observou que a Holanda havia aprendido com erros anteriores e estava totalmente preparada para o desafio desta vez. O foco permaneceu na execução da própria equipe, e não em uma suposta fragilidade do adversário no confronto pela Liga das Nações.

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“Não, não foi por causa do adversário”, insistiu o meio-campista. “Da última vez, fomos atropelados pelos gregos, e eles venceram e empataram com a Alemanha. Eles têm se saído bem, mas hoje fomos a melhor equipe.”

Redenção e o caminho até Berlim

Agora, as atenções se voltam para o grande confronto contra a Alemanha, na segunda-feira. Para Veerman, a viagem a Berlim tem um significado pessoal, já que ele passou por uma experiência difícil na Eurocopa de 2024, quando foi substituído ainda no início da partida contra a Áustria naquela mesma cidade. No entanto, o armador garante que essas lembranças não afetam sua mentalidade atual nem suas expectativas para o próximo jogo, de grande importância.

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“Se vamos repetir isso na segunda-feira? Espero que sim. Seria bom, sim, também para mim, pessoalmente. Vou reencontrar alguns companheiros de equipe. E queremos medir forças com adversários desse tipo. Sim, é em Berlim. É um estádio lindo. Se as lembranças vão voltar? Não, com certeza não. Consegui deixar aquela Eurocopa para trás. Deu para ver isso hoje.”