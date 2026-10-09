O Borussia Dortmund deixou escapar de maneira quase inacreditável uma vantagem de 2 a 0 contra o Werder Bremen. O time do técnico Niko Kovac abriu o placar a dez minutos do fim e, pouco depois, fez 2 a 0 com uma assistência de Joey Veerman. Perto do fim, Ludovit Reis marcou o gol que diminuiu a diferença, antes de uma falta desajeitada de Veerman nos acréscimos dar início ao empate de Niclas Füllkrug: 2 a 2.

No Dortmund, Veerman teve de se contentar com um papel de reserva. O internacional da seleção holandesa entrou em campo vinte minutos antes do fim no lugar de Jobe Bellingham. No Werder, os holandeses Youri Regeer e Reis formaram o bloco de contenção.

As grandes chances foram muito escassas no primeiro tempo. Só já perto do intervalo os torcedores no Signal Iduna Park puderam realmente sonhar com o gol de abertura, mas a cobrança de falta de Marcel Sabitzer acertou o travessão, e o atacante Maximilian Beier parou, de perto, no goleiro Karl Hein.

Hein seguiu frustrando o Dortmund também depois do intervalo, com defesas em tentativas de Serhou Guirassy, Nico Schlotterbeck e Ethan Nwaneri. O próprio Werder também poderia ter marcado com o ex-atacante do Dortmund Füllkrug, que não conseguiu passar a bola pela perna esticada de Gregor Kobel.

A dez minutos do fim, o Dortmund finalmente quebrou a resistência. O reserva Konstantinos Karetsas ajeitou muito bem a bola para Guirassy, que, por sua vez, rolou para o ex-PSV Fábio Silva. O chute desviado do português foi prolongado até o gol por Daniel Svensson: 1 a 0.

A resistência estava quebrada e, em grande parte graças a Veerman, o Dortmund ampliou para 2 a 0. O ex-PSV colocou um escanteio com precisão na cabeça de Schlotterbeck, no segundo pau, e ele pareceu definir a partida. Foi a primeira assistência de Veerman na Bundesliga.

Ainda assim, o Dortmund deixou tudo escapar por completo. O Dortmund deu espaço demais a Reis e viu o jogador de Haarlem acertar o alvo pelo lado de dentro da trave. Foram acrescentados seis minutos e, neles, justamente Füllkrug marcou o gol de empate.

Com sua entrada atrasada em Mitchell Weiser, Veerman cedeu uma falta em um local perigoso, a cerca de 23 metros do gol, e ainda levou cartão amarelo por isso. Marco Grüll levantou na área para Füllkrug, que estava sem marcação, e ele cabeceou para dentro, comemorando efusivamente diante de seu ex-clube: 2 a 2.



