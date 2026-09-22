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imago-sport-1083639523.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Traduzido por

Joey Veerman: "Por que eu faria isso? Isso não faz o menor sentido"

Países Baixos
J. Veerman

Joey Veerman está de volta à seleção da Holanda após uma ausência de dois anos. "Estou muito animado para defender o meu país", declarou o meio-campista do Borussia Dortmund em entrevista ao De Telegraaf. 

Veerman não acha que foi ignorado por tempo demais por Ronald Koeman, o antecessor de Xavi. "Não. Fiz uma grande transferência e este é um novo começo para mim na seleção holandesa. Então por que eu olharia para trás? Isso não faz o menor sentido."

O ex-jogador do PSV já tem uma boa ideia de como é Xavi como técnico da seleção. "Tivemos algumas reuniões nas quais ele deixou claro como vamos fazer e como ele quer ver isso. Ele tenta falar muito sobre a forma de jogar, fala bastante sobre como vamos atuar com a posse de bola, e acho que isso é bom e claro."

Veerman ainda não falou longamente com Xavi. "Não, ainda não tive conversas pessoais com ele, mas acho que ele me convocou com base no que viu de mim. Espero que a gente jogue um futebol bonito e agradável. Estou ansioso por isso."

De volta à seleção holandesa, Veerman espera ter minutos em campo na quinta-feira contra a Alemanha, o primeiro adversário na Liga das Nações. Principalmente pelo fato de que vai reencontrar alguns companheiros de equipe do Dortmund.

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"Espero poder jogar alguns minutinhos contra aqueles caras, porque já falamos sobre isso no vestiário, com Felix Nmecha e Niko Schlotterbeck. Seria legal reencontrá-los depois de apenas três dias", afirmou Veerman, que já vê diferenças entre PSV e Dortmund.

"Na semana passada, jogamos em casa contra o Paderborn. Isso é diferente de quando você joga em casa com o PSV contra os times menores da Eredivisie. É uma grande diferença. Em termos de nível, mas também de conteúdo dos jogadores. A maneira de pressionar, marcação individual em intensidade máxima", concluiu o volante.

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