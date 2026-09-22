Joey Veerman está de volta à seleção da Holanda após uma ausência de dois anos. "Estou muito animado para defender o meu país", declarou o meio-campista do Borussia Dortmund em entrevista ao De Telegraaf.

Veerman não acha que foi ignorado por tempo demais por Ronald Koeman, o antecessor de Xavi. "Não. Fiz uma grande transferência e este é um novo começo para mim na seleção holandesa. Então por que eu olharia para trás? Isso não faz o menor sentido."

O ex-jogador do PSV já tem uma boa ideia de como é Xavi como técnico da seleção. "Tivemos algumas reuniões nas quais ele deixou claro como vamos fazer e como ele quer ver isso. Ele tenta falar muito sobre a forma de jogar, fala bastante sobre como vamos atuar com a posse de bola, e acho que isso é bom e claro."

Veerman ainda não falou longamente com Xavi. "Não, ainda não tive conversas pessoais com ele, mas acho que ele me convocou com base no que viu de mim. Espero que a gente jogue um futebol bonito e agradável. Estou ansioso por isso."

De volta à seleção holandesa, Veerman espera ter minutos em campo na quinta-feira contra a Alemanha, o primeiro adversário na Liga das Nações. Principalmente pelo fato de que vai reencontrar alguns companheiros de equipe do Dortmund.

"Espero poder jogar alguns minutinhos contra aqueles caras, porque já falamos sobre isso no vestiário, com Felix Nmecha e Niko Schlotterbeck. Seria legal reencontrá-los depois de apenas três dias", afirmou Veerman, que já vê diferenças entre PSV e Dortmund.

"Na semana passada, jogamos em casa contra o Paderborn. Isso é diferente de quando você joga em casa com o PSV contra os times menores da Eredivisie. É uma grande diferença. Em termos de nível, mas também de conteúdo dos jogadores. A maneira de pressionar, marcação individual em intensidade máxima", concluiu o volante.