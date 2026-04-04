Joey Veerman fica comovido com a lesão aparentemente grave do seu grande amigo Jerdy Schouten

A lesão aparentemente grave no joelho de Jerdy Schouten afetou profundamente seu grande amigo e companheiro de equipe Joey Veerman. Após a vitória do PSV por 4 a 3 sobre o FC Utrecht, o meio-campista mal consegue demonstrar qualquer clima de comemoração. “Terrível”, é como Veerman descreve a lesão de Schouten à ESPN.

No segundo tempo da partida no Estádio Philips, tudo deu errado para Schouten em um confronto aparentemente inofensivo com o atacante do Utrecht, Yoann Cathline. Schouten caiu de forma infeliz com a perna direita e sentiu imediatamente que havia algo errado com o joelho.

Schouten cobriu os olhos com as mãos e confirmou aos membros da equipe médica que chegaram rapidamente que algo estava errado. O jogador do PSV foi retirado do campo em uma maca. A Copa do Mundo, que começa daqui a pouco mais de dois meses, parece agora muito distante para o jogador com 17 convocações para a seleção.

“Terrível”, começa Veerman em conversa com o repórter Milan van Dongen. “Ele é um dos meus melhores amigos também. Espero sinceramente que não seja nada grave, mas ele estava com dor. Você está comemorando, mas isso fica sempre no fundo da sua mente.”

O PSV venceu o Utrecht por 4 a 3 em uma partida cheia de reviravoltas, graças ao gol da vitória de Couhaib Driouech nos acréscimos. Se o Feyenoord, seu mais próximo perseguidor, não vencer o FC Volendam no domingo, o PSV poderá se proclamar oficialmente o melhor da Holanda pela 27ª vez.

“Espero, por mais idiota que possa parecer, que ele possa vir comigo no carro alegórico”, Veerman também parece acreditar que a Copa do Mundo não é uma possibilidade viável para Schouten. “Porque, do contrário, você simplesmente sente falta do seu amigo. Isso é simplesmente uma merda.”

Schouten parecia praticamente garantido na seleção para a Copa do Mundo do técnico Ronald Koeman, que o escalou duas vezes na última série de amistosos. Após jogar nove minutos contra a Noruega, o jogador do PSV disputou a partida inteira contra o Equador alguns dias depois.