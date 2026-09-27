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VeermanVandaag Inside
Sydney Jordan
Traduzido por

Joey Veerman faz um elogio gigantesco a companheiro de seleção da Holanda: "Ele é o melhor de todos nisso"

J. Veerman
Sérvia x Países Baixos
Sérvia
Países Baixos
Liga das Nações A
G. Til

Joey Veerman conversou com Noa Vahle, do Vandaag Inside, depois de Sérvia x Holanda. Ali, ele elogiou um companheiro da seleção holandesa por suas excelentes qualidades.

Vahle quis saber como foi poder voltar a jogar com o ex-companheiro de PSV Guus Til, depois de o jogador de Volendam ter se transferido para o Borussia Dortmund no verão passado.

“Fiquei pulando de alegria quando ele foi convocado. De qualquer forma, acho que temos um time muito legal, que também se dá muito bem. Acho que isso também dá para ver em campo”, respondeu o meio-campista de 27 anos.

Na sequência, Vahle destacou a forte conexão entre Til e Veerman em campo. “Ele é alguém que tem uma visão muito boa para atacar a profundidade. Isso, para mim, é maravilhoso, claro.”

“Se eu estou livre com a bola, então sempre tem alguém atacando a profundidade. Ele é o melhor de todos nisso”, elogiou Veerman sobre Til, que entrou aos 67min no lugar de Ryan Gravenberch.

Pouquíssimos minutos depois de Til entrar em campo, ele já foi importante. No gol da vitória de Mexx Meerdink, o jogador do PSV deu a assistência.

O meio-campista ofensivo e também atacante deu um toque curto para o atacante do AZ, que dominou a bola e depois finalizou rasteiro no canto oposto para fazer 1 a 2. Os dois gols de Meerdink acabaram sendo suficientes para a vitória da Holanda sobre a Sérvia na Liga das Nações.

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