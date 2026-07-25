Joey Veerman espera ter uma nova oportunidade na seleção neerlandesa após a saída de Ronald Koeman. Foi o que o médio do PSV contou ao Eindhovens Dagblad.

Nos últimos tempos, Veerman entrou em conflito com Koeman, depois de o selecionador ter feito declarações críticas sobre o seu caráter. Em resposta, Veerman disse que Koeman ‘já não precisava de lhe telefonar’. Após o Mundial falhado, Koeman entretanto saiu, e a federação neerlandesa procura um novo selecionador.

“Foi simplesmente pena eu não estar lá e, sobretudo, achei estranha a razão que mais ou menos foi dada”, afirmou Veerman. “Se não selecionas alguém porque lhe faltam determinadas qualidades, tudo bem. No meu caso, não parecia ser isso, mas talvez eu esteja enganado.”

“Vi os jogos com amigos no café e foi agradável. Podes fazer o que quiseres, mas eu não estava lá, desejei sucesso a toda a gente e, por exemplo, mantive contacto regular com o Guus (Til, ed.). Esperar que perdessem não faz parte do meu caráter.”

“Claro que não”, reforçou Veerman. “Fiquei enormemente aborrecido por a seleção neerlandesa ter sido eliminada tão cedo do torneio. No dia seguinte, já recomeçámos os treinos no PSV, por isso isso acabou por ser uma boa distração.”

Veerman também deixa perceber que tem uma preferência para o novo selecionador. “Seria bom se fosse o Arne Slot”, defendeu. “Ele já me quis levar antes para o Feyenoord, no momento em que o PSV também avançou por mim.”

"E o Peter Bosz também teria sido uma excelente escolha, mas percebo que ele tenha renovado com o PSV. Está muito focado em recordes e agora pode começar a estabelecê-los. Três títulos seguidos, não é pouca coisa."

Neste momento, a federação neerlandesa estará em conversações com Slot sobre uma colaboração. No entanto, ainda não há acordo: em particular, a duração do contrato estará a causar problemas nas negociações.