Joey Kooij joga um homem aos leões sem dó logo após FC Twente x Ajax

Joey Kooij saiu insatisfeito com o VAR após o empate entre FC Twente e Ajax (2 a 2), segundo Mike Verweij. De acordo com o setorista do Ajax no De Telegraaf, o árbitro entrou no vestiário xingando.

Kooij conduziu bem a partida entre FC Twente e Ajax durante setenta minutos, até que tudo deu errado. Com o placar em 1 a 2, Wout Weghorst tocou a bola com a mão na área do Twente.

Inicialmente, Kooij mandou o jogo seguir, mas Dennis Higler, responsável pelo VAR, pediu que ele revisasse o lance. Para isso, o árbitro interrompeu a partida em um momento inoportuno: justamente quando Sofyan Amrabat perdia a bola na própria área.

No fim, Kooij manteve sua decisão: nada de pênalti para o Ajax. Os dois times ficaram irritados. Depois, nos acréscimos, Ramiz Zerrouki foi segurado por um instante por Lucas Rosa em uma cobrança de escanteio. Ele caiu no gramado, mas Kooij novamente mandou o jogo seguir.

Higler voltou a chamar Kooij, que foi mais uma vez à beira do campo para rever as imagens. Desta vez, ele concordou com o VAR e decidiu marcar pênalti para o Twente. Wout Weghorst converteu e definiu o placar final: 2 a 2.

Kooij não ficou satisfeito com a colaboração do VAR após a partida. "Cena curiosa nos corredores da De Grolsch Veste, onde Joey Kooij, ao entrar no vestiário, grita: 'VAR de merda'. Essa Dennis Higler pode guardar no bolso", relatou Verweij.