Joelinton, ex-Sport, pode se tornar venda mais cara da história da Bundesliga

Atacante brasileiro está sendo fortemente especulado no Newcastle United, que joga a Premier League

De acordo com o Sport1, o brasileiro Joelinton pode trocar o Hoffenheim pelo Newcastle United por 52 milhões de libras (cerca de R$ 255 milhões). Se confirmada a venda, será um recorde triplo: recorde de venda do Hoffenheim, de compra do Newcastle e da própria Bundesliga (campeonato alemão).

As informações do jornal alemão indicam que a negociação pode ser concretizada já no começo da próxima semana. Joelinton chegaria para os Magpies no meio do ano, quando a janela de transferências for novamente aberta.

Recentemente o Newcastle quebrou seu recorde de contratação ao acertar a compra do paraguaio Miguel Almirón, que estava no Atlanta United, da MLS. O time do nordeste da Inglaterra desembolsou 21.5 milhões de libras pelo passe do atacante.

(Foto: Getty Images)

A possível chegada de Joelinton serviria para deixar ainda mais forte o setor ofensivo do clube que vem sofrendo com poucos marcados no campeonato.

Cria da base do Sport Recife, Joelinton tem apenas 22 anos e é visto como uma promessa pelos clubes europeus. Nessa temporada ele marcou 10 gols e deu oito assistências em 28 partidas disputadas. Ele pode ser o segundo brasileiro de destaque a deixar o Hoffenheim rumo à Inglaterra nesses últimos anos. Roberto Firmino também era jogador do clube alemão quando se transferiu para o Liverpool.