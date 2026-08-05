Joël Veltman parece estar prestes a dar sequência à carreira no West Ham United. É o que informa a Voetbal International. O defensor de 34 anos estava sem clube nas últimas semanas, após sua saída do Brighton & Hove Albion.

Veltman já se aproxima de um acordo com o clube de Londres. Ele já passou por exames médicos, mas ainda falta alinhar apenas os últimos detalhes. Depois disso, assinará seu contrato.

O West Ham terminou a última temporada na décima oitava colocação da Premier League. Isso significa que, na próxima temporada, disputará a Championship pela primeira vez desde 2011/12.

Nas últimas seis temporadas, Veltman defendeu o Brighton & Hove Albion, que o tirou do Ajax em 2020 por um milhão de euros. Desde então, disputou 191 partidas oficiais pelo clube britânico.

Neste verão, o contrato de Veltman não foi renovado, o que o deixou com status de jogador livre no mercado. Nas últimas semanas, para manter a forma física, ele participou dos treinos em grupo do Jong Ajax.

Isso gerou especulações sobre um possível retorno ao Ajax. Sobre isso, Veltman disse na semana passada à ESPN: “Na verdade, nada foi realmente discutido com o Ajax, então, neste momento, um retorno certamente não está em pauta. Mas não descarto nada, nem outros clubes da Holanda. Se o cenário for bom, vou agarrar essa oportunidade com as duas mãos.”

Segundo a VI, Veltman recebeu propostas do francês RC Strasbourg e do brasileiro Botafogo. Agora, porém, ele decide optar por uma permanência mais longa na Inglaterra, no West Ham.