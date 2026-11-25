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O meio-campista Jobe Bellingham revelou as instruções táticas que ajudaram o Borussia Dortmund a dificultar a vida do Arsenal no confronto pela Champions League. O jogador de 21 anos explicou como a comissão técnica identificou uma vulnerabilidade física específica na defesa do time londrino para mudar o rumo da partida.

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Dortmund reage após domínio inicial do Arsenal

O Arsenal dominou o primeiro tempo em Londres e saiu na frente com um gol espetacular de Viktor Gyokeres logo no início. Apesar de criar chances suficientes para praticamente decidir o confronto antes do intervalo, o time da casa foi para o vestiário com uma vantagem de apenas um gol.

Líder da Bundesliga, o Dortmund voltou transformado para o segundo tempo. Com uma abordagem física e marcação individual, passou gradualmente a tomar o controle da partida do Arsenal. Maximilian Beier coroou a reação com um merecido gol de empate.

O Dortmund ficou a milímetros da vitória quando Bellingham marcou de perto, mas o gol foi anulado por impedimento. Tanto o jogador de 21 anos quanto Myles Lewis-Skelly, que havia sido alvo da estratégia, foram substituídos pouco depois.

Bellingham detalha plano da comissão técnica para mirar Lewis-Skelly

Em entrevista ao Amazon Prime Video, Bellingham atribuiu à comissão técnica do Dortmund a identificação de um confronto aéreo favorável contra Lewis-Skelly. Ele observou que enfrentar o jogador do Arsenal oferecia um caminho mais fácil para avançar em campo do que disputar bolas com defensores mais imponentes.

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“Um dos treinadores me chamou a atenção para o fato de que eu estava contra Myles [Lewis-Skelly]”, explicou. “Na bola longa, não quero dizer que era um confronto desigual, mas obviamente sou maior. Se eu estivesse contra Gabriel ou Ezri [Konsa], seria um pouco mais difícil ganhar as bolas longas.”

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Bellingham acrescentou que usar seu porte físico ajudou a aliviar a pressão: “Achei que havia uma certa vantagem na altura. Consegui ganhar algumas bolas e desviá-las para ajudar o time a avançar em campo.”

Variação tática e detalhes decisivos marcam atuação do Dortmund

As bolas longas foram apenas parte da reação do Dortmund, que combinou disputas aéreas com mais precisão na manutenção da posse e uma organização defensiva mais sólida. Bellingham elogiou a capacidade de adaptação do time em todas as fases do jogo para conquistar um ponto.

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“Variamos bem, jogamos curto, mantivemos a posse de bola e defendemos muito melhor nas transições”, disse o meio-campista.

Depois de quase marcar o gol da vitória no fim da partida, em seu retorno à Inglaterra, ele admitiu a frustração com o impedimento: “Estou arrasado. Estou com um pouco de azar neste momento. Teria sido bom se acontecesse hoje, de volta à Inglaterra.”

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Líder da Bundesliga quer aproveitar resistência demonstrada em Londres

Sair de Londres com um ponto valioso na Champions League reforça o embalo que o Borussia Dortmund construiu na liderança da Bundesliga. Resistir à forte pressão inicial e se adaptar durante o jogo contra um adversário de alto nível dá ao time alemão um modelo tático que já mostrou funcionar.

Para Bellingham, o foco agora é transformar boas atuações em lances decisivos diante do gol. Depois de ver um gol marcado de perto ser anulado por milímetros, o jogador de 21 anos espera ter mais sorte na sequência da campanha do Dortmund.