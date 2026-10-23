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O atacante do Chelsea Joao Pedro falou sobre sua notável transformação em Stamford Bridge e contou como Xabi Alonso o ajudou a alcançar um novo patamar na Premier League. O brasileiro também revelou como foi sua primeira conversa com Cole Palmer para garantir que não houvesse atritos no elenco do Chelsea.

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Mudança tática sob o comando de Xabi Alonso

O Chelsea colhe os frutos do plano tático de Alonso. O esquema 3-4-2-1 preferido pelo espanhol oferece a Pedro as condições ideais para se destacar. O brasileiro se tornou peça central do ataque do Chelsea, atuando como referência de uma equipe que parece muito mais entrosada do que nas temporadas anteriores. Pedro acredita que a estrutura atual é o principal motivo de seu início de temporada arrasador, que o colocou entre os finalizadores mais eficientes da liga.

“No Chelsea, me sinto muito à vontade”, disse o brasileiro em entrevista à ESPN. “É uma temporada diferente, com um treinador que me dá muita confiança, e acho que isso explica boa parte do meu desempenho até agora.”

A construção da parceria com Cole Palmer

Getty Images

Ao chegar do Amex, em 2025, Pedro fez questão de conversar com Palmer para deixar claras suas intenções. Havia receio de que os dois disputassem as mesmas posições, mas o brasileiro tratou de tranquilizar o jogador da seleção inglesa: estava ali para complementar suas qualidades, não para disputar sua função específica.

“Falei para ele que estava chegando para ajudar, que não queria tomar o lugar dele, nada disso”, explicou Pedro. “Foi aí que nasceu uma amizade que mantemos dentro e fora de campo. E acho que o que me ajuda muito, e agora também ajuda Morgan [Rogers], é que temos uma amizade muito boa dentro e fora de campo; estamos sempre brincando.”

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O atacante já soma cinco gols e três assistências em apenas seis jogos pela Premier League, números que reforçam sua crescente importância para a equipe na busca por uma vaga entre os quatro primeiros. “Tenho Cole e Morgan ali para me ajudar, para me dar os passes. Dá para ver que o começo da temporada tem sido muito bom. Então acho que vai ser uma temporada muito boa para nós.”

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A adaptação ao vestiário do Chelsea

Chegar a um ambiente de tanta pressão como Stamford Bridge pode intimidar qualquer jogador, mas o atleta de 25 anos atribui sua rápida adaptação à forma acolhedora como foi recebido pelo elenco. Apesar de ter ficado fora da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, ele segue concentrado em suas responsabilidades no clube. Pedro destacou o apoio de jogadores experientes e de outras estrelas da equipe como parte fundamental de sua evolução até se tornar um camisa 9 de destaque na Premier League.

“Acho que minha adaptação foi boa porque fazia um tempo que não havia um camisa 9 aqui”, disse. “Os jogadores foram muito receptivos quando cheguei; me receberam de braços abertos, queriam me ajudar e estavam dispostos a fazer isso. Acho que foi por isso que me adaptei tão bem.”

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A resiliência desenvolvida no Watford

Getty Images

A trajetória de Pedro até o topo do futebol inglês teve dificuldades, especialmente durante sua passagem pelo Watford. Ele apontou o rebaixamento do clube em 2022 como um momento decisivo de sua carreira. Embora muitos jovens talentos brasileiros pudessem ter buscado uma saída imediata para continuar na primeira divisão, Pedro optou por ficar e lutar na Championship. Ele acredita que a decisão lhe deu a força mental necessária para ter sucesso em um clube do porte do Chelsea.

“Acho que, para o meu sucesso aqui, o momento decisivo foi quando o Watford caiu para a segunda divisão e eu fiquei mesmo assim. Trabalhei duro e provei que podia superar aquele desafio”, recordou. “Porque, muitas vezes, nós, jogadores brasileiros, chegamos à Europa achando que tudo vai ser um mar de rosas, mas às vezes não é assim... e acabamos desistindo. Mas acho que foi naquele momento que disse a mim mesmo: ‘Não, eu vim para cá e vou ter sucesso aqui.’”