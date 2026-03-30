João Pedro cita ídolos e revela desafio de Vini Jr. e Raphinha na seleção: "Antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho, Romário"

Ser atacante da seleção brasileira sempre trouxe consigo comparações inevitáveis com gerações históricas do futebol nacional. Em entrevista recente, o atacante João Pedro,que deve atuar como titular no amistoso contra a Croácia desta terça-feira (31), comentou que há muita pressão sobre os jogadores de frente do Brasil, mas que a seleção conta com grandes nomes do futebol mundial.

“Antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas se for ver no futebol de hoje, o Brasil tem jogadores assim. Tem o Vini no Real Madrid, o Raphinha no Barcelona, eu e Estêvão no Chelsea, Andrey também. Todos jogam em grandes clubes. O que incomoda é que faz tempo que o Brasil não vence uma Copa do Mundo. Somos a maior seleção do mundo e, quando ficamos muito tempo sem ganhar, a pressão aparece”, disse João Pedro, em entrevista à ESPN.

O jogador também analisou especificamente a situação de Vinícius Júnior e Raphinha. Embora ambos sejam protagonistas nos gigantes europeus Real Madrid e Barcelona, respectivamente, João Pedro acredita que o desempenho irregular com a camisa da seleção passa mais por questões coletivas do que por falta de qualidade individual.

"Eu jogo na Inglaterra, Vini joga na Espanha, Raphinha em outro time. A gente vem se conhecendo mais. A questão de ser o Vini do Real Madrid, o João Pedro do Chelsea ou o Raphinha do Barcelona, daqui a pouco isso vai começar a andar. A gente precisa estar treinando junto como faz no clube, onde a gente passa o ano inteiro. Na seleção você faz uma coisa diferente do que faz no clube, então precisa se adaptar rápido. Tendo mais tempo de treinamento, as coisas começam a caminhar melhor", afirmou.

No amistoso de terça-feira contra a Croácia — o último antes da convocação final para a Copa —, João Pedro deve atuar na frente junto com Matheus Cunha, do Manchester United. Raphinha, no entanto, é um desfalque certo, já que sofreu lesão muscular durante o amistoso contra a França. Já Vinícius Júnior permanece como dúvida; o ponta teve desempenho ruim contra os franceses e, segundo informações recentes, também sentiu desconforto muscular após o amistoso da última quinta-feira (26).