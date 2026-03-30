Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

João Pedro cita ídolos e revela desafio de Vini Jr. e Raphinha na seleção: "Antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho, Romário"

J. Pedro
Brasil
Vinicius Junior
Raphinha
Brasil x Croácia
Croácia
Amistosos

Atacante aponta pressão histórica sobre o ataque do Brasil e afirma que falta entrosamento para estrelas da geração atual renderem na seleção

Ser atacante da seleção brasileira sempre trouxe consigo comparações inevitáveis com gerações históricas do futebol nacional. Em entrevista recente, o atacante João Pedro,que deve atuar como titular no amistoso contra a Croácia desta terça-feira (31), comentou que há muita pressão sobre os jogadores de frente do Brasil, mas que a seleção conta com grandes nomes do futebol mundial.

“Antigamente tinha Ronaldo, Ronaldinho, Romário, mas se for ver no futebol de hoje, o Brasil tem jogadores assim. Tem o Vini no Real Madrid, o Raphinha no Barcelona, eu e Estêvão no Chelsea, Andrey também. Todos jogam em grandes clubes. O que incomoda é que faz tempo que o Brasil não vence uma Copa do Mundo. Somos a maior seleção do mundo e, quando ficamos muito tempo sem ganhar, a pressão aparece”, disse João Pedro, em entrevista à ESPN.

O jogador também analisou especificamente a situação de Vinícius Júnior e Raphinha. Embora ambos sejam protagonistas nos gigantes europeus Real Madrid e Barcelona, respectivamente, João Pedro acredita que o desempenho irregular com a camisa da seleção passa mais por questões coletivas do que por falta de qualidade individual.

"Eu jogo na Inglaterra, Vini joga na Espanha, Raphinha em outro time. A gente vem se conhecendo mais. A questão de ser o Vini do Real Madrid, o João Pedro do Chelsea ou o Raphinha do Barcelona, daqui a pouco isso vai começar a andar. A gente precisa estar treinando junto como faz no clube, onde a gente passa o ano inteiro. Na seleção você faz uma coisa diferente do que faz no clube, então precisa se adaptar rápido. Tendo mais tempo de treinamento, as coisas começam a caminhar melhor", afirmou.

No amistoso de terça-feira contra a Croácia — o último antes da convocação final para a Copa —, João Pedro deve atuar na frente junto com Matheus Cunha, do Manchester United. Raphinha, no entanto, é um desfalque certo, já que sofreu lesão muscular durante o amistoso contra a França. Já Vinícius Júnior permanece como dúvida; o ponta teve desempenho ruim contra os franceses e, segundo informações recentes, também sentiu desconforto muscular após o amistoso da última quinta-feira (26).

Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Croácia crest
Croácia
CRO
Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
Publicidade