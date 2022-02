João Gomes e Everton Ribeiro se destacam em início de Paulo Sousa; Marinho e Andreas precisam melhorar

O Flamengo venceu o Madureira por 2 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira (16), e agora se prepara para encarar o Atlético-MG, no domingo (20), pela decisão da Supercopa. A partida é considerada a mais importante deste início de temporada.

Foram cinco jogos sob o comando do técnico Paulo Sousa e quarenta jogadores diferentes utilizados até o momento. Por isso, há uma grande expectativa pela equipe que vai a campo diante do Galo. O comandante tem adotado o rodízio para dar ritmo a todos os atletas, mas também como parte de sua metodologia de trabalho.

Diante do Atlético, no entanto, Paulo colocará força máxima, ou seja, aqueles jogadores que ele entende que estão em boas condições físicas e que se destacaram neste início de trabalho. Sendo assim, levantamos os principais destaques positivos e negativos do time neste início de temporada.

DISPUTA NO GOL

Hugo Souza largou na frente de Diego Alves. O jovem aproveitou os problemas físicios do experiente goleiro e foi titular nos quatro primeiros jogos sob o comando de Paulo Sousa. Apesar de ter falhado no Fla-Flu, foi mantido na equipe e teve boa participação.

Diego entrou em campo contra o Madureira e, apesar da boa forma, teve alguns problemas por conta da falta de ritmo. O camisa 1, no entanto, não está descartado para iniciar a partida domingo e passará por uma avaliação junto a comissão técnica e o preparador de goleiros Paulo Grillo.

JOÃO GOMES É O DESTAQUE NO MEIO-CAMPO

Antes mesmo de chegar no Rio, Paulo Sousa já estava impressionado com João Gomes. O jovem volante caiu no gosto do técnico e vem de ótimas atuações. Ele entendeu bem a metodologia e se encaixou no novo esquema. Diante do Madureira, foi o melhor em campo mais uma vez.

EVERTON RIBEIRO, O NOVO CORINGA

Quem também se encaixou bem com Paulo Sousa foi Everton Ribeiro. O meio-campista vinha de boas partidas como ala pela esquerda, dando opções ao treinador. Ele também atuou na ponta direita, puxando para dentro e atrás dos atacantes. Em todos os jogos teve rendimento positivo e tem impressionado a comissão técnica pela inteligência tática.

RODINEI NA ALA DIREITA

Outro nome que está bem na fita é o de Rodinei. O lateral chegou a ser poupado ao lado de Arrascaeta da partida desta quarta, diante do Madureira, para descansar de olho no Atlético-MG. Paulo têm gostado do rendimento do jogador pela ala direita.

PRECISAM MELHORAR

Com o início de trabalho, é natural que os atletas demorem mais um tempo para assimilar novas ideias, principalmente aqueles que chegaram agora como Marinho. O atacante vem ganhando oportunidades, mas ainda está longe daquilo que Paulo Sousa espera.

Outro nome que ainda não alcançou boa sintonia foi Pedro. Apesar de somar 2 gols em 3 jogos ele vem perdendo muitas oportunidades e errando alguns fundamentos na hora H. O mesmo acontece com Andreas Pereira, o volante ainda não se achou neste início de temporada.