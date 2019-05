João Felix sobre encontro com Cristiano Ronaldo: "Parecia videogame"

Jogador do Benfica diz realizou sonho em conhecer o craque português

Sensação do , João Felix revelou como foi seu encontro com Cristiano Ronaldo na seleção de : "parecia um boneco do videogame".

Com 19 anos, o atacante que vem despertando o interesses de gigantes europeus, garantiu que realizou um sonho por dividir o gramado com CR7.

QUER ASSISTIR AO MELHOR DO FUTEBOL AO VIVO OU QUANDO QUISER? ASSINE O DAZN E GANHE O 1º MÊS GRÁTIS!

"Foi estranho! Nunca tinha visto de perto na vida real e eu disse aos meus colegas e melhores amidos mais tarde quando cheguei em casa que era como estar no modo carreirano PlayStations - ele parecia um boneco de videogame", disse em entrevista ao site do Benfica.

“Foi estranho, mas foi um sonho que aconteceu com ele no mesmo campo de treinamento. Eu nem me lembro do que ele disse, porque no começo ele estava pensando apenas no que estava a seus pés. De qualquer forma, foi muito bom”.

Apesar de jovem, João Felix tem sido apontado como um dos possíveis melhores jogadores no mundo nos próximos anos, e opinou sobre quem são os destaques do futebol na atualidade: "Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé".

Mais artigos abaixo

No entanto, o atacante contou que também se inspirou em um outro brasileiro. "Eu gostava muito de Kaká (quando era mais jovem) e depois de ver muitos vídeos dele, em que também aparecia Rui Costa, ele também se tornou um dos jogadores que eu gostava de ver. Esses dois sempre foram exemplos para mim", concluiu.

O Benfica, é claro, está disposto a segurar o craque apesar do assédio no mercado europeu e não deve aveitar menos do que € 120 milhões para vender o jogador.