João Félix se lesiona durante amistoso e preocupa Atlético de Madrid

Na estreia com o Atlético de Madrid, o atacante se envolveu em forte dividida e precisou deixar a partida

João Félix estreou com o neste sábado (20), durante amistoso contra a Numancia. A expectativa do primeiro jogo do atleta com a equipe espanhola foi a pior possível. A jovem revelação precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo após se envolver em uma dividida.

Logo após o lance, ficou evidente que João Félix não estava e condições de continuar no duelo. O português deixou a partida mancando e foi direto ao vestiário após ser substituído.

EN DIRECTO | Cambio en el Atleti en el minuto 27, se marcha Joao Félix, que antes del cambio fue atendido por un golpe en la cadera. Entra Correa. El portugués deja una ruleta, un gran pase a Diego Costa y una lesión en su debut como rojiblancohttps://t.co/qhFKEKGO0J pic.twitter.com/QQs2kx5y9v — MARCA (@marca) 20 de julho de 2019

O Atlético torce para que o problema não seja muito grave e que o jovem volte a entrar em ação o quanto antes. Por sua vez, o clube não quer se apressar ou correr riscos desnecessários a respeito da condição física do jogador.

A princípio, os planos do Atlético era de usar João Félix na pré-temporada, mas esse projeto pode ser atrasado ligeiramente caso seja confirmado uma lesão. O Atlético entra em campo na próxima quarta-feira (24), contra o Guadalajara, do .