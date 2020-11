João Félix sai da sombra de Griezmann no Atlético e justifica o "hype"

Jogador mais empolgante de La Liga no momento tem o grande desafio de confirmar a boa fase no clássico contra o Barcelona

O tem uma notícia ruim e outra boa para este fim de semana. A ruim é que Luis Suárez, com Covid-19, é desfalque para os colchoneros no clássico contra o Barcelona, neste sábado, 21, às 17h (de Brasília). A boa notícia? O clube tem o jogador mais empolgante de neste momento: João Félix.

O português se destacou com o e chamou a atenção do mundo todo. O Atleti foi mais rápido e pagou impressionantes 126 milhões de euros em 2019 pela sua contratação, tornando o jovem prodígio, que só havia disputado 26 jogos no Campeonato Português, o terceiro jogador mais caro da história do futebol.

Aos 19 anos, Félix tinha a missão de substituir Antoine Griezmann, referência do ataque do Atlético de Madrid que se transferiu para o na mesma janela. E depois de um período com muita dificuldade de se afirmar, com alguns rotulando o português como um "flop" (expressão que seria algo como decepção), ele finalmente explodiu nesta temporada.

Félix já anotou cinco gols e deu duas assistências em La Liga, praticamente igualando seus números da campanha de 2019/20 em apenas sete jogos até aqui. Além disso, são mais dois gols na Liga dos Campeões e outros três tentos com a camisa da seleção portuguesa.

Era claro que o peso em seus ombros o incomodava na temporada passada, quando deu apenas alguns exemplos do que seria capaz. Ele mostrou para Diego Simeone onde rende melhor e agora João Félix é mais um atacante, jogando poucas vezes aberto na ponta direita. O português, com seu jogo de dribles, provou que combinava com treinador argentino, notoriamente conhecido por construir times defensivos.

No entanto, esses dias de jogo defensivo com vitórias magras ficou no passado. Só nesta temporada, o Atleti marcou seis gols no Granada, quatro no Cádiz, além de aplicar três gols no Red Bull Salzsburg e no Osasuna. Caso eles conquistem um título nesta temporada, o primeiro desde 2014, não será somente pela força da defesa, mas pelos gols e determinação ofensiva.

"Estou aqui para jogar o futebol do Cholo [Simeone] e farei o que ele me pedir", disse Félix ao Marca em agosto, antes do treinador transformá-lo em um atacante. "Se eu puder fazer o que Griezmann fez, estarei muito feliz porque ele escreveu uma história no clube e fez isso muito bem. Ele cresceu muito com Cholo e se eu fizer o mesmo será bom para mim".

Félix, Suárez e Marcos Llorente formam um ataque completo, cada um com uma característica única que, quando juntos, se complementam. “Se ele continuar a mostrar compromisso, velocidade e tomada de decisões que fez hoje, ele continuará a crescer”, disse Simeone depois que o português marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Salzburg em outubro.

Até aqui, Félix é o melhor jogador em atividade na , com Leo Messi jogando abaixo do nível estabelecido por ele mesmo ao longo dos últimos anos. O Atleti tem grandes chances de títulos em um ano que nem nem Barcelona estão convencendo. Para isso, é preciso que o português prove de vez que não é um flop, mas que o "hype" se justifica.