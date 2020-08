João Félix? Rui Costa desabafa: 'Esperavam que transformasse em ouro cada bola que tocasse'

Ídolo português prevê compatriota como 'estrela mundial' e também fica na 'torcida dividida' por Pirlo na Juventus

Maior venda da história do futebol português, tendo trocado o pelo por 126 milhões de euros na temporada passada, João Félix tem “todas as virtudes para ser uma estrela do futebol mundial”. Quem garante não é qualquer um: Rui Costa, ídolo português e atual diretor do Benfica.

"O João, até pelos valores envolvidos na transferência, era esperado, ou muitos esperavam, que ele chegasse e fosse agora o melhor jogador da , que transformasse em ouro cada bola que tocasse. É muito jovem (20 anos), precisa de tempo para adaptar-se", enfatizou ex-jogador de , e do próprio clube encarnado, durante o Santander Media House, no último domingo, em Lisboa, à Goal.

"Não tenho a menor dúvida de que aquilo que o João fez em , tendo apaixonado toda a gente pela forma de jogar, vai fazê-lo na Espanha também. E não digo isso porque ele foi nosso jogador no Benfica e já trabalhamos juntos, digo isso pelas enormes qualidades dele. Tem todas as virtudes para ser uma estrela do futebol mundial, e não tenho a menor dúvida de que vai chegar a isso", complementou.

Revelado no Benfica, onde fez apenas uma temporada como jogador do time principal, João Félix até o momento não caiu nas graças de Diego Simeone. Mesmo com a badalada negociação, o atacante, que está constantemente nas convocações de Fernando na seleção portuguesa, fez apenas 36 jogos oficiais e marcou nove gols com a camisa dos colchoneros.

Outro velho conhecido de Rui Costa é Pirlo, com quem jogou durante anos no Milan. Para o agora dirigente benfiquista, o antigo companheiro também vai atingir o sucesso como treinador, sobretudo porque é um "homem do futebol".

"Eu e todos os colegas de time prevíamos o Pirlo como treinador. Tem uma visão extraordinária do futebol, por isso foi tudo o que foi como jogador. Era mesmo esperado que o Pirlo, quando parasse de jogar, viesse a ser um grande treinador. Vai entrar por uma porta muito grande, que é a . Espero que ele tenha muito sucesso, porque de fato merece isso. Não posso desejar-lhe tudo de bom, porque, se ele ganhar a liga italiana, é sinal que o Milan não vai ganhar (risos). Como colega dele, pela nossa grande amizade, desejo que tenha muito sucesso, e vai atingir o sucesso, tenho certeza disso. É um homem do futebol", finalizou.