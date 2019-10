João Félix, Harzard ou Griezmann? Português tem início melhor no Atlético

Diego Simeone fez elogios ao seu jogador, que recebeu críticas por suas primeiras atuações no Atlético de Madrid, e o comparou a estrelas

O reflexo de Simeone quando fez comparações entre João Félix e Hazard ou quando coloca Griezmann na equação chega a dizer que, sendo jogadores de perfis semelhantes e pelos quais pagaram milhões, a verdade é que o rojiblanco não entra em conflito com o que fizeram seus dois concorrentes na mesma idade.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Hazard, um mágico que demorou um pouco mais para emergir

Aos 19 anos, Hazard foi titular do em sete dos dez melhores jogos, o mesmo que João Felix acumula na mesma idade e no mesmo período de tempo.

À época, o belga conseguiu marcar um gol, aquele alcançado contra o Nice. Contudo, o Lille não é um time com o mesmo potencial do Atlético.

Nesta idade, Hazard jogou sua terceira temporada em Lille, onde acumulou 39 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências.

Com a seleção nacional belga, ele também estreou aos 19 anos, mas a verdade é que ele não alcançou nenhum objetivo, mas demonstrou suas virtudes dando quatro assistências.

Griezmann, recém-chegado à elite

Por sua parte, Griezmann também é um jogador talentoso desde a idade mais jovem. Aos 19 anos, ele já estreou com o primeiro time da e, no primeiro ano, alcançou seis gols em 40 jogos, apesar de ter jogado no segundo.

Aos 19 anos, na mesma idade de João Felix, Griezmann completou dois gols nos seus primeiros 10 jogos. Um valor menor que o rojiblanco.

A Real Sociedad havia acabado de subir à categoria principal, mas tinha um saldo de pontuação melhor que o Atlético no mesmo dia - 15 gols para os 11 rojiblancos. Os números dão uma boa amostra do desempenho de uma equipe onde Griezmann começou a surgir.

Mais artigos abaixo

O futuro de João Félix é tão promissor quanto sua precocidade, ainda maior que Hazard ou Griezmann e onde os portugueses deram onze assistências e marcaram 11 gols.

Acrescentando também aos vencedores das medalhas uma Liga e uma Liga das Nações da UEFA, algo que nem Hazard nem Griezmann foram capazes de fazer. De tempos em tempos e paciência, parece que João Felix pode se tornar uma estrela como Hazard e Griezmann.