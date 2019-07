João Félix foge de comparações com CR7: "ele é o melhor do mundo, quero ser eu mesmo"

Jovem jogador do Atlético de Madrid diz ter sido bem recebido pelos companheiros e fala que não tem nada a ver com o preço pago por ele

João Félix se tornou o jogador português mais caro da história e o quarto mais caro da história do futebol entre todos os países. O novo jogador do Atlético evitou as comparações com o antigo camisa 7 do agora rival e disse que quer fazer sua própria história.

"Cristiano [Ronaldo] é um grande jogador, atualmente é o melhor do mundo e é o melhor da história. Quando estávamos na seleção ele me falou muito de Madri e me disse que gostava muito. Eu estou aqui para fazer minha história. As comparações são boas, mas Cristiano é Cristiano e eu quero ser eu mesmo", falou João Félix em sua apresentação no clube colchonero.

O pagou 126 milhões de euros (cerca de R$ 543 milhões) e deixou para trás as duas transferências de Cristiano Ronaldo, que se mudou do para o Real Madrid por 97 milhões de euros e depois foi para a por cerca de R$ 117 milhões de euros.

Félix, de 19 anos, foi apresentado na sede do Atlético de Madrid e afirmou que já conheceu os companheiros do novo time e disse que foi bem recebido por todos.

"Meus companheiros me receberam muito bem e é maravilhoso porque assim vamos ter mais confiança. Eu fui muito bem recebido", afirmou João Félix.