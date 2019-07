João Felix encontra o ídolo Kaká em pré-temporada nos EUA; veja

Novo reforço do Atlético de Madrid encontrou o brasileiro durante a pré-temporada de sua equipe nos Estados Unidos e aproveitou para reverenciá-lo

Contratação mais cara da história do , o atacante João Félix revelou recentemente, em entrevista ao site americano Bleacher Report, que sonhava em ser Kaká quando era criança.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Em pré-temporada nos com as cores do novo clube, o garoto encontrou o ídolo dos tempos de infância. O brasileiro, que jogou por e na Europa, tirou fotos com o jovem durante os trabalhos do time de Diego Simeone na Terra do Tio Sam.