João Félix é o jogador mais substituído do Espanhol em tática repetida de Simeone

Treinador viveu situação muito similar quando Griezmann foi contratado

Quando algumas vaias foram ouvidas para Diego Simeone no Wanda Metropolitano durante o dérbi, muitos torcedores ignoraram e concordaram com a decisão do treinador. “Cholo” tirou do jogo contra o o xodó da torcida João Félix, para a entrada de Marcos Llorente.

Uma mudança que muitos não entenderam mas também não destacou a difícil tarefa de Simeone de competir no presente, mas sem deixar de pensar no futuro.

Contra o , João Félix foi novamente substituído, o que fez dele o jogador que mais vezes saiu durante uma partida nesta temporada de LaLiga: sete substituições em oito partidas.

Mais uma vez foram ouvidas vaias a Simeone. Parte da torcida entende que um jogador tão caro quanto Félix e que foi contratado para substituir Griezmann deve jogar os 90 minutos.

Se compararmos Griezmann e João Félix, percebemos que há várias similaridades entre eles. Chegaram para ser a estrela do Atlético, levaram tempo para se encaixar no esquema de Simeone e ambos tiveram dificuldades para marcar seus primeiros gols.

Entretanto, Félix jogou mais minutos que o francês, deu mais assistências e também marcou mais gols, 3 a 1. Griezmann demorou para se fixar como titular. Até o natal da temporada 2014-15, ele não havia completado um jogo sequer. Ele garantiu seu lugar no time no jogo contra o , no San Mamés, quando fez um hat-trick.

Por esse motivo, e porque Simeone é quem mais conhece sua equipe e deve lidar com a renovação de toda a equipe sem perder de vista a 'partida a partida', a verdade é que você precisa ter paciência com João Felix e continuar confiando nos métodos de Simeone que levaram o Atlético a recuperar sua grandeza e conquistar título após título após uma jornada de seca.