João Félix brinca, provoca o Brasil e diz que quer "calar" Matheus Cunha na Copa

Atacante português revela vontade de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo e faz brincadeira com companheiro de equipe

A Copa do Mundo está chegando e ela começa a entrar na pauta não apenas dos programas esportivos, como também nas resenhas entre jogadores. O português João Félix afirmou que tem "curiosidade" de enfrentar a seleção brasileira e falou que quer "calar" seu companheiro de Atlético de Madrid, Matheus Cunha.

A promessa do futebol português foi entrevistado pela TNT Sports e comentou sobre suas expectativas para a Copa do Mundo.

Para Félix, a seleção brasileira não é a melhor do mundo no atual momento e deixou subentendido que o selecionado lusitano seria melhor. Em tom de brincadeira, o camisa 7 do Atleti demonstrou estar curioso para um possível enfrentamento contra os comandados de Tite.

"Ia dar um jogo muito interessante. Nunca joguei contra o Brasil e tenho curiosidade de jogar contra. Tem grandes jogadores, tem, mas não é a melhor. E queria jogar só mesmo para acabar com essa discussão", falou Félix.

Depois dessa fala, ele prosseguiu e falou sobre a brincadeira com Matheus Cunha, que foi convocado por Tite para a a disputa da última data Fifa antes do Mundial.

"Queria mesmo ganhar só para o (Matheus) Cunha se calar um bocadinho, está sempre dizendo que o Brasil é melhor do que Portugal", disse o gajo.