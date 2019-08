João Félix atrai faltas e provoca cartões. E o Atlético de Madrid quer mais

Em duas partidas pelo Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol, português cria boas chances, dribla muito e faz árbitros darem cartões a adversários

João Félix, nova estrela do , é um jogador que sofre com as defesas adversárias. No plantel, já o veem como um bom driblador. Comissão técnica e departamento de futebol também têm a mesma opinião.

Está tudo nos conformes, porque João Félix é um jogador talentoso, a quem não pode se conceder espaço e, por isso, os rivais aumentam a vigilância sobre o jogador.

Simeone contava com ele. Os números do português em seus primeiros jogos não mentem: em duas partidas, o jogador já recebeu seis faltas e três delas acabaram em cartão. Das 31 infrações sofridas pelo Atleti, seis foram sobre o lusitano. E elas acabaram em três cartões amarelos.

Só o Real Betis supera o Atlético em faltas recebidas - são 32 ao todo. Fekir é o atleta com mais infrações sofridas até o momento, com dez.

João Féliz já está acostumado a ser vigiado e, de alguma maneira, "castigado" pelos rivais. Na , ele tinha uma média de três faltas recebidas por partida e, mesmo que se trate de um jogador que pareça leve, é bastante resistente e potente.

No , por exemplo, sofreu duas entradas duras que acabaram em cartão amarelo, sobretudo por parte de Cabrera, ex-jogador do Atleti, que entrou duro em uma disputa aérea.

No entanto, o Atleti confia que João Félix siga insistindo. Sabem de seu caráter, não creem que haja uma caça ao português e entendem que seguirá recebendo muitas faltas, porque é, sem dúvida, um dos atletas com mais talento de .