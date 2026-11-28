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Aos 27 anos, João Félix, astro do Al-Nassr, relembrou uma das etapas mais importantes de sua carreira: a transferência para o Atlético de Madrid no verão de 2019.

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O jornal Sport repercutiu as declarações de João Félix em entrevista ao jornal Record, na qual ele admitiu que a escolha pelo Atlético de Madrid talvez não tenha sido a mais adequada para sua carreira.

Félix relembrou sua chegada ao clube madrilenho depois de se destacar pelo Benfica no Campeonato Português, em um negócio de 126 milhões de euros. O valor fez de sua transferência a mais cara da história do Atlético de Madrid e também teve grande peso no rumo das negociações.

"O Atlético de Madrid não era a opção ideal para o meu estilo de jogo, do ponto de vista futebolístico. Sinto que não fiz a melhor escolha. Mas isso não significa que eu me arrependa", disse o jogador português.

E continuou: "Eu poderia ter escolhido um destino melhor? Talvez sim, mas eles foram os únicos que se ofereceram para pagar a multa rescisória, e com certeza o presidente do clube não poderia recusar a proposta. Por 126 milhões de euros, nenhum presidente de clube recusaria um valor desses. Por isso, meu destino tinha de ser o Atlético de Madrid".

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A passagem de João Félix pelo Metropolitano foi marcada pelas grandes expectativas impostas pelo alto valor de sua contratação, além das dificuldades que ele enfrentou para ter oportunidades de jogar com regularidade.

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Além disso, sua relação futebolística com o técnico Diego Simeone não chegou ao nível esperado, e tudo terminou com a saída de João Félix do clube, depois de passar por várias etapas fora do time, incluindo dois empréstimos, ao Chelsea e ao Barcelona.

Na conversa com o jornal Record, o jogador português também admitiu que, no início, não tinha noção da enorme dimensão financeira de sua transferência. Sua situação mudou em apenas alguns meses: ele passou de um jogador com dificuldades para atuar pelo Benfica a um dos atletas mais caros já contratados por clubes de futebol no mundo.

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"Eu não tinha noção do que significavam 126 milhões de euros. Em dezembro, eu não estava jogando e, seis meses depois, me venderam por esse valor. Tudo aconteceu muito rápido, e não houve tempo para pensar", afirmou.

João Félix avalia que o valor de sua transferência colocou seu desempenho constantemente sob o microscópio das críticas, mas garante que não permitiu que isso afetasse a forma como encarava os jogos. Ele também considera aquele negócio uma prova da grande confiança que o Atlético de Madrid depositou em seu potencial.

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"Por mil e um motivos, as coisas não saíram como deveriam. A culpa foi minha e também de outras pessoas, de forma geral. Mas não gosto de culpar os outros, embora eu acredite que o primeiro e último responsável fui eu", enfatizou.

Por fim, concluiu: "No início, não lidei com algumas coisas da maneira correta, mas é preciso sempre olhar para a frente e esquecer o passado. Não dá para mudar o que já aconteceu, e agora sinto que estou no melhor momento da minha vida".