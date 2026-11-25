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No empate por 1 a 1 com o Arsenal, o Borussia Dortmund se supera de certa forma e dá uma demonstração de resiliência e convicção. Assim, o BVB inevitavelmente brigará por títulos.

É difícil acreditar que Joane Gadou joga no Borussia Dortmund apenas desde o verão europeu. Mais surpreendente ainda é o fato de o zagueiro ter somente 19 anos. Gadou parece evoluir em um ritmo que outros profissionais levam a carreira inteira para alcançar, quando conseguem.

Não faz nem um mês que Gadou teve uma atuação muito boa no empate por 2 a 2 do Dortmund com o Bayern de Munique, em um confronto entre equipes do topo da Bundesliga. Em Munique, ele se destacou pela velocidade, pela firmeza nas disputas de bola, pela leitura de jogo e pelo comportamento na pressão. Já naquela ocasião, seus companheiros e o diretor esportivo Ole Book haviam elogiado muito o jogador. O técnico Niko Kovac também parecia impressionado, embora tenha dito na época que Gadou ainda não estava no ponto em que gostaria de vê-lo . Kovac dá regularmente orientações individuais a Gadou, que deve trabalhar especificamente seu posicionamento e seu jogo aéreo. Além disso, o Dortmund quer vê-lo participar mais das jogadas ofensivas.

Foi o que aconteceu. Em Londres, aos 55 minutos, Gadou recuperou a bola no fundo do próprio campo e arrancou. Com um drible para um lado e uma pequena mudança de direção para o outro, deixou dois adversários para trás. Depois de percorrer 48 metros, passou a bola na frente de Maximilian Beier, que concluiu com a calma e a categoria que a arrancada de Gadou merecia. As grandes jogadas individuais de Gadou e Beier vieram em um momento no qual o BVB, após um primeiro tempo fraco, havia melhorado coletivamente e encontrado coragem para enfrentar o Arsenal.

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O que os companheiros do BVB disseram sobre a grande atuação de Joane Gadou?

Sem a arrancada de Gadou, porém, os esforços talvez tivessem sido em vão. Por isso, os elogios dos companheiros foram efusivos. "Ele é simplesmente um monstro. A forma como avança com a bola e usa o corpo... Ele fez isso muito, muito bem", disse Beier, autor do gol, ao microfone do Prime Video. Foi uma "jogada de classe mundial": Gadou "avançou de maneira incrível, deixou dois adversários para trás e depois me deu um bom passe. Aí eu mandei para dentro".

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O goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, também comentou: "Foi uma grande jogada individual de Gadou, que resultou no nosso gol." O capitão do Dortmund e parceiro de Gadou na zaga, Nico Schlotterbeck, disse: "O primeiro toque dele é incrível e, depois disso, ele tem velocidade. Nós sabemos disso."

Há um pequeno problema para o BVB: depois dessa atuação contra o Arsenal, na qual Gadou também foi muito bem defensivamente , até o último grande clube da Premier League que ainda não havia notado o zagueiro deve ter percebido que ele, formado no PSG, no Red Bull Salzburg e agora no Dortmund, tem características ideais para defender um time de ponta da liga inglesa. Gadou, que pode custar ao BVB até 25 milhões de euros em taxas de transferência, talvez deixe o Dortmund antes do que o clube gostaria.

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É preciso muita resiliência para fazer o que o BVB fez

Porque algo importante está sendo construído no BVB, o que também deve ter ficado claro após esse empate em Londres. Jobe Bellingham, por exemplo, também tem apenas 21 anos e se tornou titular e jogador decisivo nesta temporada. Konstantinos Karetsas, de 19 anos como Gadou, também deve voltar a empolgar quando estiver totalmente recuperado. Até Daniel Svensson, muitas vezes subestimado e presente em praticamente todas as partes do campo em Londres, tem só 24 anos. Há vários jogadores nesse time que seria bom ver atuando juntos por muito tempo.

Por outro lado, o presente também não é nada ruim, ao menos quando se observam sobretudo os resultados e a maneira como são conquistados. Que o futebol do Borussia sob o comando de Niko Kovac muitas vezes não encanta não é novidade, mas é fato. Ainda assim, o Dortmund já somou tantos pontos nesta temporada em jogos que pareciam perdidos ou impossíveis de virar que isso não pode mais ser coincidência.

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Contra o Arsenal, o BVB voltou a se superar. Foi impressionante a maneira como o Dortmund reagiu após os primeiros 15 a 20 minutos catastróficos, adequadamente descritos por Nico Schlotterbeck como "sonolentos". É preciso muita resiliência e autoconfiança para fazer isso. O time passou 20 minutos sem ver a bola e então conseguiu "quebrar" uma das equipes mais fortes e consistentes da Europa, que ainda não havia perdido pontos em casa, "com intensidade", como disse Schlotterbeck.

É claro que o empate por 1 a 1 veio graças às duas excelentes jogadas individuais de Gadou e Beier. Mas, depois de um início daqueles, um jogador só faz uma arrancada como a de Gadou quando acredita em si mesmo e, sobretudo, no próprio time. O mesmo vale para Beier, que até então não havia acertado nada na partida. Poucos minutos antes, ele tinha deixado de aproveitar um ótimo cruzamento de Daniel Svensson porque quis dominar a bola com a parte externa do pé, em vez de finalizar de primeira, com a parte interna, na direção do gol.

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O BVB pontua como time de ponta e até lembra o Bayer Leverkusen campeão

O BVB não apenas superou a pressão especial do último domingo, quando precisava vencer para assumir a liderança após o empate do Bayern no sábado. Também arrancou um ponto de um Arsenal forte, ainda que tenha contado com a dose necessária de sorte, graças a uma clara melhora de desempenho e a um segundo tempo corajoso.

Soma-se a isso o fato de que o Dortmund virou muitos jogos na reta final nesta temporada. O time pode não jogar como uma equipe de ponta, mas pontua como uma.

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Embora naquela época isso tenha acontecido de forma bem mais acentuada, a situação traz à memória a temporada 2023/2024, quando o Bayer Leverkusen marcou 13 gols nos acréscimos, somando todas as competições, ganhou o apelido de "Bayer dos acréscimos" e depois se tornou campeão alemão. Até agora, o BVB só marcou um gol decisivo nos acréscimos na Copa da Alemanha, na vitória por 3 a 2 sobre o Werder Bremen. Ainda assim, somando todas as competições, o Dortmund já conseguiu reagir sete vezes após melhorar no segundo tempo. Isso aconteceu também nos grandes confrontos contra o Bayern de Munique, quando Fabio Silva marcou o merecido gol do empate por 2 a 2 aos 89 minutos, e agora contra o Arsenal. Nas vitórias sobre o Stuttgart (1 a 0) e sobre o Bremen, pela Copa da Alemanha, o técnico Niko Kovac também colocou em campo jogadores que decidiram as partidas: Jobe Bellingham deu a assistência contra o Stuttgart, e Marcel Sabitzer marcou contra o Bremen.

O BVB sempre melhorou no segundo turno nos últimos anos

É claro que ainda é muito cedo para prever como a temporada terminará, sobretudo porque o BVB provavelmente precisará vencer pelo menos mais duas das próximas três partidas na Champions League para ficar entre os oito primeiros e chegar à fase eliminatória sem passar pelos playoffs. Mas, se o Dortmund tiver desempenho semelhante ao dos últimos anos, quando sempre foi mais forte no segundo turno do que no primeiro, inevitavelmente brigará pelo título alemão.

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Até porque o BVB caminha para fazer um dos melhores primeiros turnos de sua história. E, embora o Bayern esteja atuando de forma muito dominante nesta temporada, já deixou escapar um número considerável de vitórias, além de enfrentar uma série de lesões .

Classificação da Champions League: os atuais 24 primeiros colocados