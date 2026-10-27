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O presidente do Barcelona, Joan Laporta, falou abertamente sobre o impacto emocional da recente derrota no El Clásico e descreveu o resultado contra o Real Madrid como um duro golpe para o clube. Ainda assim, o dirigente segue firme quanto aos objetivos da equipe na temporada e insiste que a busca por grandes títulos está longe de terminar, apesar do revés diante do arquirrival.

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Avaliando as consequências da derrota no El Clásico

Laporta admitiu que a derrota de domingo para o Real Madrid foi um duro golpe para os torcedores do clube, mas mantém a convicção de que os objetivos da equipe na temporada ainda estão ao alcance. Ao falar antes da cerimônia da Bola de Ouro em Londres, o presidente comentou as dificuldades enfrentadas no confronto decisivo, em que o Barcelona não conseguiu impor seu habitual domínio tático em campo.

“A derrota de domingo foi um duro golpe, mas nossas expectativas continuam intactas. A equipe é formada por jogadores muito jovens, que se recuperam muito rápido. Não conseguimos jogar nosso futebol, mas ainda estamos em primeiro lugar”, disse Laporta, segundo a Marca.

Laporta pede calma apesar da derrota no clássico

O presidente destacou que a juventude do elenco atual é um ponto forte e sugeriu que os jogadores têm a capacidade de recuperação necessária para superar a derrota no clássico. Embora a atuação tenha deixado a desejar, a mensagem de Laporta foi de continuidade, não de pânico. Para ele, uma partida não definirá uma campanha que, sob o novo comando técnico, começou de forma bastante promissora.

“Você analisou isso muito bem, assim como nosso treinador. Eles marcaram nossos jogadores-chave. Mas esta é uma maratona, não uma corrida de velocidade, e temos que seguir em frente. Ainda estamos em primeiro lugar”, afirmou.

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Confiança total na filosofia de Hansi Flick

O trabalho de Hansi Flick é central para o otimismo de Laporta, que o descreveu como o nome ideal para o clube catalão. O presidente revelou que a fidelidade de Flick aos princípios históricos do clube, combinada com suas próprias adaptações modernas, foi o principal motivo de sua contratação no início deste ano. O técnico alemão conseguiu conciliar as exigências tradicionais da torcida do Barcelona com uma abordagem mais direta e vertical no ataque.

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“Flick é o treinador ideal para o Barcelona. Ele entende nosso estilo único de futebol. Escolhemos Hansi pela filosofia que defende: um estilo de jogo vertical que está nos agradando muito. Vencemos a La Liga por dois anos consecutivos e, neste ano, queremos conquistá-la novamente, assim como a Champions League”, explicou Laporta.

Ambições europeias e identidade tática

A conquista da Champions League continua sendo uma das principais prioridades da diretoria, já que o troféu está fora do alcance do clube há várias temporadas. Laporta acredita que a disciplina tática implantada por Flick, especialmente a linha defensiva alta e agressiva e a pressão incessante, será fundamental para voltar a competir com a elite do futebol europeu.

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“Estamos muito empolgados com a possibilidade de vencer a Champions League, que até agora nos escapou. Ele adota um estilo de futebol baseado nos três Ps: posse, posicionamento e pressão”, concluiu Laporta.