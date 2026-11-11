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O goleiro do Barcelona, Joan Garcia, afirmou que, embora a Champions League continue sendo um objetivo prioritário para o clube catalão, a competição não pode se tornar um peso psicológico para o elenco. Em declarações na concentração da seleção espanhola, ele destacou a necessidade de encarar a competição europeia de forma equilibrada para evitar os problemas de campanhas anteriores.

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Objetivos europeus e pressão psicológica

Garcia falou sobre as expectativas do clube para a temporada atual, especialmente sobre a pressão em torno da Champions League. Após um período de transição, o Barcelona volta a ser visto como candidato ao principal título do futebol de clubes, mas Garcia alerta para a pressão que isso pode gerar no vestiário. Ele afirma que, embora a equipe esteja motivada, precisa manter o foco no campo, e não na sala de troféus.

“Evidentemente, é um objetivo para nós, assim como La Liga, a Copa e a Supercopa”, disse Garcia ao Mundo Deportivo. “Acredito que temos uma equipe capaz de competir e tentar vencer todas as competições, sabendo da dificuldade que isso envolve. Vejo a equipe muito motivada. É um objetivo, mas não pode se tornar uma obsessão, porque isso pode acabar sendo negativo. Continua sendo uma meta ambiciosa e exigente, e temos vontade de encará-la.”

Evolução e riscos táticos

Ao refletir sobre o período desde sua chegada ao clube, Garcia destacou seu crescimento pessoal e uma compreensão mais profunda das exigências táticas específicas para um goleiro do Barcelona. Atuar com uma linha defensiva alta e agressiva exige que o goleiro, às vezes, aja quase como um terceiro zagueiro, cobrindo o espaço atrás da linha de quatro defensores. Essa abordagem arriscada tem sido debatida por comentaristas, mas Garcia segue convicto dos benefícios gerais do sistema.

“Continuo me adaptando ao estilo e a diferentes aspectos que precisamos melhorar. Aos poucos, vou me sentindo mais confortável e tendo mais clareza sobre o que posso contribuir, o que não posso, quando agir e quando não agir. Acredito que isso faz parte do processo de aprendizado, de continuar crescendo e aprendendo. Tenho vontade de seguir em frente. Acho que, pouco a pouco, tanto eu quanto a equipe estamos melhorando e ganhando experiência”, explicou o espanhol.

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Como lidar com o fator Mourinho

A rivalidade entre Barcelona e Real Madrid ganhou contornos mais intensos nesta temporada após o retorno de Jose Mourinho ao banco de reservas do Santiago Bernabeu. Conhecido por seu estilo confrontador e pelos comentários frequentes sobre a arbitragem, o técnico português ampliou o “ruído” externo em torno da disputa pelo título. Garcia, porém, insiste que o elenco do Barcelona deve se manter alheio à guerra psicológica normalmente associada às equipes de Mourinho.

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“Acho que precisamos nos isolar um pouco mais de tudo isso e nos concentrar em nós mesmos. Temos claro que, se estivermos bem e fizermos as coisas bem, todo o resto, o que fazem ou dizem lá fora, não nos influencia. Seria um erro ficar muito preso a isso, especialmente dentro do vestiário. Evidentemente, do lado de fora é diferente, mas acho que, no vestiário, não precisamos prestar tanta atenção nisso”, afirmou Garcia.

Uma sequência decisiva com a seleção para Garcia

Garcia está atualmente cumprindo seus importantes compromissos internacionais pela seleção espanhola durante uma sequência de jogos exigente e decisiva. A equipe se prepara para um calendário intenso, que começa com uma partida fundamental fora de casa contra a República Tcheca, na histórica cidade de Praga, em 12 de novembro, na qual conquistar um resultado positivo é absolutamente essencial.

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Apenas três dias depois desse difícil compromisso fora de casa, a Espanha voltará a Madri para receber um adversário em um confronto de enorme importância, sob os refletores do emblemático estádio Metropolitano. Para encerrar essa sequência desgastante de jogos internacionais competitivos, Garcia e seus companheiros voltarão suas atenções para um grande duelo contra uma forte seleção da Inglaterra, em um período decisivo para o jogador e para as ambições da equipe.