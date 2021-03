Joachim Löw, um bom técnico para o Barcelona? Xavi acredita que sim

Treinador da Alemanha já afirmou que irá deixar a seleção após a Eurocopa 2020 e vira sombra para Ronald Koeman

O Barcelona vive um momento de altos e baixos com Ronald Koeman. E por mais que sua permanência tenha sido sugerida por Juan Laporta, novo presidente do clube, terminar uma temporada sem títulos pode acabar custando o cargo do holandês. Enquanto isso, Xavi acredita que Joachim Löw, que acertou sua saída da seleção da Alemanha, seria um bom técnico para o clube Blaugrana.

Löw fez história com a Alemanha conquistando a Copa do Mundo de 2014 e se colocando como um dos principais técnicos do futebol mundial. Mesmo assim, até os melhores casamentos podem ter problemas depois de um tempo. Então, há algumas semanas, o alemão confirmou que irá deixar a seleção alemã após a disputa da Eurocopa 2020, que acontece entre junho e julho deste ano.

Para Xavi Hernández, um dos maiores ídolos da história do Barcelona, e que hoje também trabalha como técnico, Löw seria um bom nome para comandar os Blaugrana, principalmente por conta de sua filosofia de jogo.

"Ele é um treinador extravagante. Gosta do espetáculo, de um futebol ofensivo, e então se tornou campeão mundial dessa forma", disse o ídolo culé ao Suddeutsche Zeitung.

"A Alemanha desenvolveu uma compreensão diferente do futebol, que me lembra muito a Espanha e o Barcelona. [Ele seria uma boa opção para o Barça] Devido à sua maneira de entender o jogo e devido à sua personalidade", acrescentou.

Löw ainda não revelou qual será seu destino após a Eurocopa, contudo, as notícias que circulam na Alemanha afirmam que ele já está fazendo aulas de espanhol, enquanto teria como prioridade se transferir para LaLiga.

E se Ronald Koeman ainda não tem garantias de que seguirá na Espanha, o mesmo vale para Zidane no Real Madrid. E a sombra de um treinador do calibre de Joachim Löw livre no mercado certamente aumenta a pressão sobre os comandantes dos gigantes espanhóis.

O fato é que tanto Barça quanto Real começaram mal a temporada e estão se recuperando. Atualmente, os dois ocupam respectivamente o segundo e o terceiro lugar de LaLiga e diminuíram a distância para o Atlético de Madrid, líder da competição.

E para esquentar ainda mais a briga pela competição, o Barcelona terá pela frente um El Clássico em abril, e ainda terá um confronto direto contra os colchoneros até o fim da temporada. E o título espanhol certamente pode definir muitas coisas para a próxima temporada.