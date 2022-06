Jô se isola após deixar Corinthians e evita conversa sobre futuro

Atacante de 35 anos deixou o Timão após episódios de indisciplina. Problemas extracampo fizeram jogador se isolar

Jô se isolou desde que rescindiu o contrato com o Corinthians por causa de episódios de indisciplina. O atacante de 35 anos evita atender até aos membros de seu estafe para discutir novas propostas de trabalho, conforme apurado pela GOAL.

O centroavante recebeu ofertas do Brasil e do exterior nos últimos dias. Entretanto, nem sequer discutiu as situações. O jogador alegou, em seu último contato com os seus empresários, que precisaria de um tempo para solucionar questões pessoais.

Mais artigos abaixo

Jô vive um momento conturbado em sua vida pessoal e quer evitar mais exposição neste momento. A ideia é definir o futuro somente na segunda quinzena de julho. Se permanecer no futebol nacional, ele terá que esperar até o dia 18 para ser regularizado.

O atleta acumulou episódios de indisciplina em sua terceira passagem pelo Corinthians. No período, foi a um resort durante uma fase ruim da pandemia do coronavírus no Brasil, utilizou uma chuteira verde, chegou a desaparecer por alguns dias, faltou a treinos e, por último, foi flagrado no pagode enquanto o time perdia para o Cuiabá.

Jô e Corinthians fizeram acordo amigável para rescisão contratual. O jogador, contudo, cobra o que o clube o deve antes da rescisão do compromisso.