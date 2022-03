Jô perde o horário, explica falta ao Corinthians e aguarda posição da diretoria

O atacante Jô não se reapresentou com o elenco do Corinthians para a atividade desta segunda-feira (21) no CT Joaquim Grava. O atleta, que celebrou 35 anos nesse domingo (20), comemorou ao lado da família no Rio de Janeiro. No entanto, perdeu o horário e não conseguiu voltar às atividades com o restante do plantel comandado por Vítor Pereira.

O centroavante comunicou à diretoria o ocorrido e acertou que se reapresentará para o treino desta terça-feira (22), que também acontecerá no CT Joaquim Grava. O clube deu aval para o seu retorno aos trabalhos no próximo dia. Contudo, avalia uma punição ao veterano, conforme apurado pela GOAL. Ainda não há definição sobre uma eventual sanção.

Jô era aguardado no Corinthians para realizar tratamento de um desconforto muscular na coxa esquerda. O atleta ficou fora da partida contra o Novorizontino, no último domingo, por causa de um problema físico.

A informação sobre a falta de Jô ao treino do Corinthians foi inicialmente publicada pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela reportagem da GOAL com uma fonte ligada ao clube.

O centroavante tem contrato no Parque São Jorge até dezembro de 2023. Ele está em sua terceira passagem pelo clube. Desde que voltou, em 2020, disputou 93 partidas, com 19 gols marcados e sete assistências. Na atual temporada, já fez duas partidas sob o comando do técnico Vítor Pereira, ambas saindo do banco de reservas.