Jô muda extracampo após indisciplina e se firma no Corinthians de Vítor Pereira

O Corinthians ganhou um grande reforço desde a chegada de Vítor Pereira ao clube: Jô. Depois de passar por polêmicas extracampo, o atacante mudou seus hábitos e recebeu a confiança do treinador português.

De acordo com apuração da GOAL, o bom momento de Jô passa por uma mudança vinda do próprio atleta. O camisa 77 do Timão passou a melhorar a alimentação com uma dieta e vem treinando individualmente fora do clube com um preparador físico pessoal para conseguir voltar a desempenhar um bom futebol.

Além disso, pessoas que estão no dia a dia do Corinthians comemoram o fato de Jô ter “investido” em si próprio nos últimos meses. Em forma, o atacante vem ajudando o time de Vítor Pereira após intensificar os trabalhos.

Após não se reapresentar com o elenco para curtir o seu aniversário, Jô passou a ser desacreditado por parte da torcida do Corinthians. A diretoria do clube até multou o jogador, mas sempre deixou claro que contava com o atacante para a sequência da temporada.

Desde então, o jogador mudou seus hábitos e reconquistou a confiança de Vítor Pereira e de grande parte da Fiel Torcida. O treinador português, inclusive, revelou ter feito um desafio a Jô, que perdeu mais de 3kg.

Um dos destaques corintianos no empate contra o Deportivo Cali pela Libertadores da América na última quarta-feira, Jô agradeceu ao treinador. Além de brincar sobre o desafio, o atacante fez questão de frisar que está em uma boa forma atualmente.

“Me sinto em uma forma muito boa. Quando ele chegou, brincou comigo, falando que se eu perdesse alguns quilos, pagaria um jantar. Não é só a aposta, e sim acreditar em um bom trabalho. Agradeço o respaldo que tenho recebido. Me sinto feliz por estar todo dia indo trabalhar e fazer o meu melhor. Tenho jogado, melhorado, crescido de produção. Espero continuar com a cabeça boa para ajudar cada vez mais o Corinthians”, disse em coletiva de imprensa.

Após o caso de indisciplina, o camisa 77 esteve presente em oito dos últimos 11 jogos do Timão, incluindo os quatro da fase de grupos da Libertadores. Ao todo, foi titular em cinco oportunidades e anotou mais dois gols no período.