Jô impressiona por liderança e é aposta de referência no Corinthians de Tiago Nunes

Atacante volta em grupo repaginado do Corinthians, mas assume condição de líder em poucos jogos e vira referência para jovens

O atacante Jô pode dizer que recomeçou sua história no de onde parou. De volta ao clube após dois anos e meio no Japão, o camisa 77 precisou de apenas alguns treinos e quatro jogos para retomar a condição de líder do elenco, agora na busca por uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.

Conhecido da diretoria e dos mais antigos pela tranquilidade na hora de lidar com jovens jogadores e a capacidade de transmitir histórias de vida, Jô ainda não tinha esse lado conhecido pelo técnico Tiago Nunes. A impressão foi a melhor possível por parte do comandante.

Jô se mostrou disposto a jogar desde que foi oficializado pelo clube e demonstrou até certa chateação por não ter a sua documentação liberada antes do Derby da primeira fase, o primeiro jogo da equipe pós-quarentena. O esforço na preparação física foi reportado como muito bom para o comandante, que viu no camisa 77 um possível diferencial para as finais do torneio.

Integrado ao trabalho com o restante dos companheiros, Jô logo adotou uma postura de conselheiro com os mais jovens, principalmente aqueles que vieram da base do clube. A posição de cria do Terrão que deu certo na Europa e jogou criou nele um modelo de sucesso que o clube não tinha.

O goleiro Cássio, o lateral direito Fagner o zagueiro Gil, é claro, têm todo o sucesso possível no clube. Faltava, na avaliação da comissão técnica, porém, alguém que conseguisse ser uma referência no ataque da equipe.

A expectativa é que, com Jô, nomes como Luan e Mateus Vital tenham uma carga menor de responsabilidade nas costas para decidir, melhorando a produção. Os casos do meia Rodriguinho e do atacante Romero, que atingiram seu melhor nível jogando com o centroavante, em 2017, foram citados como exemplos do que Jô é capaz na hora de melhorar o desempenho dos companheiros.

Jô e seus companheiros iniciam uma difícil caminhada no Campeonato Brasileiro a partir desta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O duelo será válido pela segunda rodada do torneio, já que o Timão ficou fora da jornada inaugural para disputar a final do Paulista.