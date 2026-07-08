Jihad Jreisha: Fomos massacrados... Os erros da arbitragem contra o Egito foram “deliberados”

Jihad Grisha, vice-presidente da Comissão de Árbitros da Federação Egípcia de Futebol, lançou um ataque contundente ao desempenho da arbitragem na Copa do Mundo de 2026, considerando que os erros observados no torneio não foram meros deslizes, mas sim “deliberados”, afirmando que a seleção egípcia sofreu um “massacre arbitral” durante o confronto contra a Argentina nas oitavas de final.

Greshah afirmou, em declarações à rádio egípcia “Mega FM” nesta quarta-feira, que os sinais da crise arbitral surgiram desde o início do torneio, citando como exemplo o fato de o astro argentino Lionel Messi não ter sido expulso na partida contra a Argélia na fase de grupos, apesar de, em sua opinião, merecer a expulsão.

Ele acrescentou: “Há desastres arbitrais que são ignorados, e o mundo inteiro falou sobre os erros que marcaram esta edição da Copa do Mundo; por isso, peço desculpas à comissão técnica da seleção egípcia por suas veementes objeções após a partida contra a Argentina”.

O ex-árbitro internacional esclareceu que a decisão de anular o gol da seleção egípcia foi correta, assim como a marcação do pênalti a favor da Argentina, que ocorreu de acordo com as regras, mas enfatizou a existência de um erro decisivo na jogada de Mohamed Salah dentro da grande área nos minutos finais.

Ele disse: “A pergunta que se coloca é: por que o árbitro de vídeo não chamou o árbitro para revisar a jogada? Se a jogada tivesse ocorrido fora da área, teria sido marcada uma falta e o gol anulado, mas como a bola estava dentro da área, o VAR não interveio, e esse é o problema”.

Critérios incorretos

Nesse mesmo contexto, Greshá criticou o mecanismo de seleção dos árbitros na Copa do Mundo, afirmando que as nomeações não se baseiam apenas no nível técnico.

Ele disse: “Há muitas interferências nas nomeações dos árbitros na Copa do Mundo, e o processo não segue critérios puramente técnicos, mas requer apoio de governos, federações nacionais e ministérios; as coisas são administradas de uma determinada maneira”.

Ele acrescentou que os árbitros egípcios tiveram um bom desempenho durante o torneio, considerando que a atribuição de apenas duas partidas a eles não reflete sua competência, e disse: “Os critérios de seleção dos árbitros na Copa do Mundo não são adequados, e não faz sentido que os árbitros egípcios apitem apenas duas partidas”.

Gresh concluiu suas declarações afirmando que não espera que sejam aplicadas sanções ao técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, por causa de suas objeções após a partida contra a Argentina, ressaltando que “a FIFA e o mundo inteiro sabem que a seleção egípcia sofreu uma injustiça arbitral”.