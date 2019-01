Jiangsu Suning tenta negociar saída de Ramires para contratar Diego Tardelli

Para avançar nas tratativas com o atacante, o clube chinês precisa abrir uma vaga de estrangeiro no elenco

O Jiangsu Suning desenha desde o início de janeiro uma dança de brasileiros no elenco. O Blog Ora Bolas apurou que o clube chinês está tentando negociar a saída de Ramires para, em seguida, avançar com a contratação de Diego Tardelli, com quem tem conversas adiantadas há semanas.

Dono de um dos maiores salários do grupo, o volante esteve afastado do time principal na temporada passada por decisão da diretoria. Apesar de seguir fora dos planos, o ex-jogador de Cruzeiro, Benfica e Chelsea não pretende romper o contrato válido até dezembro de 2019 sem antes receber uma compensação financeira. Até por isso, os chineses têm ajudado na busca por interessados no mercado europeu, sobretudo na Itália.

Já a situação do atacante é mais simples. Está sem clube e, acima de tudo, tem interesse em permanencer no futebol da China, onde nos últimos quatro anos defendeu o Shandong Luneng. Para isso, no entanto, o antigo artilheiro de São Paulo e Atlético-MG aguarda pela abertura de uma vaga de estrangeiro no Jiangsu, que atualmente está com a cota máxima de quatro: o italiano Gabriel Paletta, os brasileiros Ramires e Alex Teixeira e o ítalo-brasileiro Éder.