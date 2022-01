Jhonata Robert sofre ruptura de ligamento cruzado do joelho e vira desfalque por seis meses no Grêmio

A temporada de 2022 mal começou e o Grêmio já tem a primeira baixa no elenco. O meia Jhonata Robert sofreu uma entorse no joelho esquerdo, que resultou em uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

O atleta vai passar por cirurgia na próxima semana para reconstrução do ligamento. A previsão de parada é de, aproximadamente, seis meses. A lesão ocorreu no treino da manhã da última sexta-feira.

Jhonata Robert é formado na base do Grêmio e já vinha sendo aproveitado no elenco principal desde o ano passado.

Mesmo com a queda do Grêmio para a Série B, Jhonata Robert chamou a atenção de clubes do Brasil e do exterior, que chegaram a consultar o Grêmio sobre a possibilidade de venda ou empréstimo do atleta.

Com a lesão de Jhonata Robert, a direção tricolor estuda a possibilidade de buscar a contratação de uma peça de reposição para colocar à disposição do técnico Vagner Mancini.