Jhon Durán assina com grande clube europeu: opção de compra de 30 milhões de euros

Jhon Durán vai se juntar ao Benfica na próxima temporada. O colombiano será emprestado pelo Al-Nassr, que, devido a problemas financeiros, concordou com uma opção de compra de “apenas” trinta milhões de euros.

“É uma grande alegria estar aqui”, disse Durán no Aeroporto Humberto Delgado. “Cheguei ao maior clube de Portugal. Sou grato a Deus.”

Durán tem uma trajetória profissional notável. O atacante, hoje com 22 anos, mudou-se no início de 2023 do Chicago Fire para o Aston Villa, onde se tornou uma verdadeira sensação e um dos talentos mais promissores do mundo.

Dois anos após sua chegada, ele optou, de forma surpreendente, pelo Al-Nassr, que desembolsou 77 milhões de euros para contratá-lo. Incluindo bônus, Durán, que assinou contrato até meados de 2030, ganha mais de vinte milhões de euros por ano.

Apenas meio ano após sua chegada à Arábia Saudita, ele foi emprestado ao Fenerbahçe, de onde saiu já na metade da temporada, passando a jogar pelo Zenit de São Petersburgo no primeiro semestre de 2026.

Após conquistar o título nacional russo, o Al-Nassr agora empresta Durán novamente, desta vez ao Benfica. O grande clube português pode, portanto, optar por comprar o colombiano após esta temporada por 30 milhões de euros.

“Sou alguém que realmente gosta de vencer, então estou aqui para vencer. O único que falta agora é conhecer meus companheiros de time. Estou feliz por estar aqui”, conta Durán.

“Sei tudo sobre o Benfica. Sempre acompanhei o clube, desde que era criança.” No Benfica, Durán vai jogar ao lado, entre outros, de seu compatriota Richard Ríos, a quem ele chama de “um bom amigo”.

Durán já esteve perto de uma transferência para o Benfica em janeiro de 2023, mas o técnico Roger Schmidt vetou a contratação na época, pois preferia Casper Tengstedt. Durán acabou indo para o Villa pouco tempo depois.

Com a chegada de Durán, o técnico Marco Silva, que veio do Fulham, ganha um pouco mais de profundidade no ataque. O atacante vai disputar a vaga com, entre outros, Franjo Ivanovic e o ex-astro da Eredivisie Vangelis Pavlidis.