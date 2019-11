Jesus falhando, Alisson voando e Lodi aparecendo: as 5 lições de Brasil x Argentina

Em jogo ruim da Seleção, Tite encontra uma série de reflexões que precisam ser feitas para o duelo contra a Coreia do Sul

Depois de faturar o título da , a seleção brasileira não sabe mais o que é vitória. A equipe de Tite chegou ao quinto jogo seguido sem triunfos após perder por 1 a 0 para a , nesta sexta-feira(15), em Riade, na Arábia Saúdita.

No primeiro tempo, Gabriel Jesus até teve a chance de abrir o placar em uma cobrança de pênalti, mas desperdiçou a oportunidade. Em seguida, Messi abriu o placar no rebote de outra penalidade e apesar da superioridade dos argentinos durante a maior parte do jogo, o placar ficou nisso mesmo.

Abaixo, o Global Tour destaca as lições dessa derrota

TRANSIÇÃO LENTA

Desde que começou a buscar opções para Renato Augusto e Paulinho, Tite tem encontrado dificuldades na seleção. Isso porque o meio-campo não vem funcionando da forma que o treinador gostaria. A transição ofensiva está lenta e ele já não tem mais o homem que infiltra na área. Arthur, mais uma vez, esteve abaixo do que pode render e Lucas Paquetá, escolhido para iniciar a partida, também não teve boa atuação.

Na segunda etapa, Tite apostou em Fabinho, que individualmente até conseguiu apresentar algo interessante ao treinador que deve dar mais espaço ao jogador do .

ALISSON, UMA FORTALEZA

Se o grande domínio da seleção argentina não se traduziu em mais gols, muito se deve a ótima atuação de Alisson. O goleiro foi muito exigido e deu conta do recado. Ele retornou ao time depois de um período fora da Canarinho por conta de lesão. É sem dúvida um dos melhores do mundo na posição.

RENAN LODI PEDINDO PASSAGEM



Alex Sandro foi apontado pelo próprio Tite como sucessor de Marcelo e Filipe Luís. No entanto, o lateral da não vem tendo boas atuações com a camisa da seleção. Quem está pedindo passagem é Renan Lodi, além do bom momento no , o jogador entrou bem nas duas vezes que foi acionado pelo treinador.

Contra a , é bem possível que Tite teste Lodi, que tem boa força ofensiva, entre os titulares.

GABRIEL JESUS LONGE DAS PENALIDADES



Artilheiro da seleção brasileira na era Tite, Gabriel Jesus tem muitos méritos, mas bater pênalti não vem sendo algo fácil para o atacante. Das últimas quatro cobranças ele falhou em três, uma delas nesta sexta, contra os argentinos. O atacante teve a oportunidade de estreiar o placar, mas bateu mal.

Depois disso, pareceu um pouco abatido em campo e produziu muito pouco. Na próxima oportunidade, é bom o jovem atleta passar a bola para algum companheiro e deixar essa fase nas penalidades passar.

ÉDER MILITÃO

Além de Alisson, quem também esteve bem foi o zagueiro do . Ele, inclusive, recebeu elogios de Tite. Militão salvou um gol numa finalização de Messi e esteve sempre em alerta durante todo o jogo. Se o placar não foi maior, muito se deve também ao que jogador contribuiu.